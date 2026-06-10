Debaten la instalación de un helipuerto en Núñez: cómo participar de la audiencia pública.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocó a los vecinos de Núñez a una audiencia pública para debatir la posible instalación de un helipuerto en el barrio. Se realizará el próximo 16 de julio y formará parte del proceso de evaluación ambiental de un proyecto impulsado por la empresa Servicios Helicenter S.A. en un predio ubicado sobre la Colectora Intendente Cantilo al 3215.

La convocatoria fue realizada por la Agencia de Protección Ambiental (APRA), organismo que deberá analizar el impacto urbano y ambiental de la iniciativa antes de definir si otorga el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental. Los residentes, organizaciones y cualquier persona interesada podrán expresar opiniones y observaciones sobre el proyecto, que además contempla la instalación de oficinas comerciales y consultoras en un predio de más de 12.500 metros cuadrados.

Cuándo será la audiencia pública por el helipuerto en Núñez

La audiencia pública se realizará el 16 de julio de 2026 a partir de las 12.30 bajo modalidad virtual a través de la plataforma Zoom. Además, quienes no cuenten con acceso a medios digitales podrán participar de manera presencial desde la Sede Comunal 13, ubicada en la avenida Cabildo 3067, donde se dispondrá una terminal para realizar las exposiciones.

Habrá una audiencia pública para debatir la construcción de un helipuerto en Núñez.

La convocatoria se enmarca en la Ley 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y en el régimen de audiencias públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque las opiniones expresadas durante la jornada no son vinculantes, forman parte del proceso de análisis que deberá considerar la Agencia de Protección Ambiental antes de emitir una resolución sobre el proyecto.

Cómo anotarse para participar de la audiencia pública

Los vecinos interesador en intervenir durante la audiencia podrán inscribirse entre el 16 de junio y el 8 de julio de 2026. El trámite podrá realizarse por correo electrónico ante el Organismo de Implementación de Audiencias Públicas de la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana o por vía telefónica para aquellas personas que no dispongan de acceso a internet.

El proyecto que será sometido a evaluación contempla la instalación de un helipuerto y oficinas comerciales en un predio de más de 12.500 metros cuadrados ubicado sobre la Colectora Intendente Cantilo. Antes de llevar adelante la construcción, las autoridades deberán analizar aspectos vinculados al impacto ambiental, el ruido, la circulación aérea y su integración con el entorno urbano de una de las zonas más transitadas del norte de la Ciudad.