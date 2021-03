Daniel Vila: "Macri me extorsionó por WhatsApp"

Daniel Vila habló de las presiones mediáticas que sufrió durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

El titular del Grupo América, Daniel Vila, denunció públicamente las presiones mediáticas que sufrió durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. "Macri me presionó y mandó a (exministro) Aguad para presentar una denuncia penal", contó Vila y admitió que el Gobierno de Cambiemos fue "el que más lo presionó" en su vida.

Sobre este punto, marcó que "entre Néstor, Cristina o Macri, indudablemente fue Macri" quien más lo presionó. "Hay una cosa que excede la presión que fue lo que hizo Macri conmigo que fue mandarlo al ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, para presentar una denuncia penal por defraudación al Estado", afirmó y remarcó que "no podes hacer una denuncia y una vez que te dan algo, levantarla. Estás extorsionando a la persona".

En una entrevista con C5N, el empresario contó que Macri lo extorsionó por WhatsApp y dio detalles sobre su accionar para presionarlo: "Es siempre igual, en el sentido de presionar a la Justicia para obtener algo que él quería". Por este motivo, dijo que no le sorprenden las presiones oficiales sufridas por el Grupo Indalo durante el macrismo. "No me extrañan la presiones que recibió Indalo", reconoció.

Por otro lado, el titular del Grupo América hizo un análisis que Macri "terminó muy mal su gestión" y cometió "errores que todavía estamos pagando" y, en ese sentido, sostuvo que "la deuda del FMI nos va a ser difícil de olvidar".

La denuncia de Macri a Vila

En 2019, Daniel Vila habló en Animales Sueltos sobre su conflicto legal con el ex presidente, Mauricio Macri. "Cuando él asume, me pide que la empresa que yo represento, Supercanal Arlink, le devolviera al Estado el espectro. Nosotros estábamos en una situación de conflicto, habían unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que se lo reintegrara, que lo devolviera, porque lo tenía comprometido con Clarín", expresó el empresario en conversación con Alejandro Fantino, quien le marcó la gravedad de lo que estaba contando al aire.

"Yo le dije que no podía; finalmente le entregué un papel firmado donde decía que yo desistía de esas medidas judiciales y él se comprometió conmigo a guardarlo y presentarlo solamente el día que yo vendiera mi empresa, cosa que no hizo. Como no lo hizo, presentó ese documento judicial antes de tiempo, los abogados de la empresa tenían sus reaseguros y evitaron que ese espectro volviera al Estado. ¿Qué hizo ahí el presidente? Lo mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal. Cuando le devolví el espectro, me mandó un whatsapp diciéndome que ya le había dado instrucciones al Procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal", detalló Vila.

Qué dijo Vila sobre el libro de Macri

En su libro "Primer Tiempo", Mauricio Macri califica a Vila como "el clásico exponente del círculo rojo que considera que la ley debe aplicarse a todos los demás menos a sí mismo" y dijo que es "uno de los más complicados del rubro".

"No soy lobbista, considero que la ley debe aplicarse a todos por igual", afirmó Vila durante la entrevista con C5N y habló sobre el lanzamiento del libro del ex mandatario, poniendo en duda la autoría por parte de Macri. Además, admitió que todavía no lo leyó y que le parece "innecesario leerlo" porque no tiene autocrítica: "No creo que aporte nada".