Secretario Tesoro EEUU dice Irán atraviesa un momento precario y que su economía tiene problemas

La economía de Irán se enfrenta a una ‍alta inflación ⁠y otros desafíos, en parte debido a las sanciones de Estados Unidos, dijo el jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, subrayando las preocupaciones de Washington de que la república islámica reprima violentamente las protestas ‌contra el régimen.

"La economía ⁠iraní está contra las ⁠cuerdas", dijo Bessent al Club Económico de Minnesota, subrayando la advertencia del ‍presidente Donald Trump a Teherán para evitar dañar a ⁠los manifestantes.

"Es un momento ‌muy precario. No quiere que dañen a más manifestantes. Es un momento tenso", dijo el funcionario en referencia a la amenaza ‌de ‌Trump el domingo de atacar a Irán si el gobierno empezaba a matar manifestantes.

Grupos de derechos humanos afirman que al ​menos 25 personas murieron en Irán durante los primeros nueve días de protestas que comenzaron en el Bazar de Teherán por el desplome del valor de la moneda y el ‍aumento de la inflación, la mayor ola de disidencia en tres años. Desde entonces, las manifestaciones se han extendido por todo el país.

Las autoridades ​han reconocido las dificultades económicas a las que se enfrentan los iraníes, pero ​han acusado a redes vinculadas a potencias extranjeras de avivar ⁠las protestas.

