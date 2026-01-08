Las modificaciones impactarán en el recorrido y horario, alternando desde el sábado 10 de enero el punto de arribo al distrito porteño.

La empresa Trenes Argentinos anunció cambios en el servicio de tren de larga distancia que une la localidad santafesina de Rosario con Buenos Aires. Los mismos se deben a las obras de renovación que se llevan a cabo en las vías y por las que el Mitre no funcionará por casi dos meses.

Las modificaciones impactarán en el recorrido y horario, alternando desde el sábado 10 de enero el punto de arribo al distrito porteño.

Cambios en el tren Rosario - Buenos Aires: nuevos horarios y estación de llegada

Hasta el viernes 9 de enero, el tren de larga distancia proveniente de Rosario llegará a Retiro con sus horarios habituales. Sin embargo, desde el sábado 10, el punto final será la terminal de Colegiales, ubicada en Avenida Federico Lacroze 2799.

Con estas modificaciones devenidas de obras en las vías, el servicio también alterará los horarios de salida: el viaje total pasará de 6 horas y media a una duración aproximada de 7 horas 17 minutos.

Cuáles son los nuevos horarios del tren Rosario - Buenos Aires desde el sábado 10 de enero

Tren 277: sale de Colegiales a las 19:47 y llega a Rosario Norte a las 3:04 del día siguiente.

Tren 278: sale de Rosario Norte a las 4 de la madrugada y llega a Colegiales a las 11:17.

Cómo llegar a la estación Colegiales

Existen múltiples opciones para llegar al centro de Buenos Aires desde estación Colegiales: subterráneo D, en estación Olleros (4 cuadras).

A Retiro/ Bajo/ La Boca en ómnibus: línea 152 en parada de Metrobus Cabildo (7 cuadras de Colegiales aproximadamente).