Acceso a la vivienda: en 2025, el gobernador Kicillof entregó 1.333 hogares en todo el territorio bonaerense

La provincia de Buenos Aires tuvo un balance destacado en materia de política habitacional ya que se entregaron 1.333 viviendas en distintos puntos del territorio bonaerense, pese al contexto de asfixia financiera por parte del Gobierno nacional y se consolida con un ritmo de obra inédito desde la pospandemia.

A través del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, a cargo de Silvina Batakis, la Provincia tiene en marcha alrededor de 8 mil casas financiadas con recursos propios, a las que se suman aquellas que se prevé completar tras la paralización de programas nacionales durante la gestión de Javier Milei.

“Aún queda mucho por hacer, pero hay mucho orgullo al formar parte de un Estado facilitador que le cumplió el sueño de la casa propia a miles de familias bonaerenses. Pasar de pagar un alquiler a abonar la cuota de algo propio, esa es la verdadera libertad: ahí empiezan nuevos proyectos y es posible el progreso”, afirmó Batakis.

La necesidad de dar solución a la problemática habitacional

Desde el inicio de su gestión en 2024, el Ministerio de Hábitat puso el foco en la planificación a mediano y largo plazo, así como en el trabajo articulado con distintos organismos, con el objetivo de mejorar los resultados en proyectos de hábitat y desarrollos urbanos. En ese marco, se consolidó la plataforma interactiva planbuenosaireshabitat.gba.gob.ar, que permitió el avance de las obras, coordinar intervenciones y facilitar información pública para municipios y vecinos, además de promover criterios de transparencia y participación.

Frente al abandono de obras financiadas por programas nacionales, el gobierno provincial decidió asumir un rol activo. A través del Plan Completar, se retomaron proyectos con más del 70% de avance físico para evitar su deterioro y la proliferación de “elefantes blancos”.

En total, son casi mil unidades funcionales que continúan su ejecución íntegramente con recursos bonaerenses. En paralelo, se firmaron convenios para la producción de viviendas industrializadas a pequeña escala, orientadas a dar respuesta a situaciones de emergencia habitacional. La política habitacional también incluyó un ordenamiento del sistema de recupero, con la realización de censos habitacionales y la modernización de los mecanismos de pago.

El derecho a una vivienda digna

Actualmente, las familias adjudicatarias cuentan con opciones digitales como código QR, débito y crédito, disponibles a través del portal pagatucasa.gba.gob.ar, con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa y facilitar el cumplimiento de las obligaciones. Las viviendas entregadas cuentan con infraestructura básica, redes de servicios y materiales de calidad, y se complementan con acciones articuladas junto a otros organismos del Estado.

Acuerdos con los ministerios de Cultura, Salud, Ambiente y Justicia, además del IPAC y el Banco Provincia, permiten incorporar kits de primeros auxilios, composteras, plantas y otros elementos que acompañan el inicio de una nueva etapa en cada hogar. La cooperativa Cristalux, fábrica recuperada, aporta vajilla Dúrax para el equipamiento de las viviendas.

Finalmente, durante la gestión de Axel Kicillof también se avanzó en la regularización dominial. En total, se entregaron 36.709 títulos de propiedad gratuitos correspondientes a viviendas construidas por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Esta iniciativa garantiza la seguridad jurídica de los hogares una vez finalizado el pago, y habilita el acceso a nuevos derechos, como la protección de la vivienda, la solicitud de créditos hipotecarios para ampliaciones o el uso de la escritura como garantía.