No fallan: 5 plantas para sembrar este otoño y llenar tu jardín de flores.

Existen 5 plantas que son ideales para plantar este otoño 2025 y llenar tu jardín de flores. Esa creencia de que las plantas solamente florecen en primavera y verano es un mito: hay muchas especies que son ideales para plantar en climas más fríos, resistentes a las bajas temperaturas. Si querés llenar tu jardín de flores de forma rápida, sin tener que dedicarle demasiado tiempo a la jardinería, estas 5 plantas pueden inspirarte.

Las plantas requieren cuidados, más allá del riego. Lo ideal es tener un atomizador para mantener sus hojas hidratadas a lo largo del día. Además, se aconseja que estudies cada tipo de planta que tenés en tu jardín para saber cada cuánto se aconseja regar a cada una, si es mejor que les de la luz directa o indirecta, entre muchos otros detalles. Lo bueno del otoño es que requieren menos riego, pero igualmente tenés que prestarle atención y meter el dedo en la tierra para saber qué ten secas están y cuándo necesitan agua.

5 flores ideales para plantar en otoño

1. Flor de azafrán

La Flor de Azafrán es una planta que se cultiva en primavera y florece entre noviembre y diciembre. Prefiere un sustrato arenoso, con un buen abono, y se adapta a las temperaturas extremas. Es ideal para jardines con suelos bien drenados.

2. Pensamiento

Esta planta es de la familia de las violáceas, tiene hojas en forma de corazón o redondeadas y sus pétalos pueden medir hasta 7 cm de diámetro, con flores amarillas, blancas, rojas, violetas, azules o negras. Prefieren suelos ricos en nutrientes, húmedos y bien drenados, y necesitan iluminación natural, preferentemente sombra parcial.

3. Camelia

La Camelia es un arbusto de flores grandes y llamativas, con hojas gruesas y verde oscuras. Esta planta prefiere climas templados y sustratos algo ácidos, en conjunto con un riego moderado y menos frecuente durante el otoño y el invierno. Además, prefiere la semisombra. Es originaria de los bosques de Japón y tiene flores que pueden ser sencillas, dobles o semidobles.

4. Hortensia

La hortensia tiene flores grandes y llamativas que pueden ser de diferentes colores y que florecen desde la primavera hasta el otoño. Prefieren la sombra o semisombra, pero con luz. El color de las flores dependerá del pH del suelo. Necesitan un riego frecuente, con abundante agua, pero sin mojar sus hojas.

5. Helenium

Esta planta es ideal para interiores y exteriores. Florece en verano y en otoño, es resistente a las bajas temperaturas del invierno, es fácil de cultivar y no es sensible a plagas. Se adapta a diferentes tipos de sustrato y requiere un riego regular. Sus flores son de tonos cálidos, como rojo, naranja y amarillo.

La planta que florece los 365 días del año y que es una bendición

Existe una planta en particular que es ideal para plantar en verano y que florece los 365 días del año. Además, según la creencia popular, trae buena suerte a los hogares, llevando felicidad y prosperidad. Si estás pensando en agregar una nueva planta para tu jardín, patio o balcón, esta es ideal, sin importar si vivís en una casa o en un departamento.

No existen muchas plantas que sean fáciles de mantener, lo que puede resultar engorroso para quienes no tienen tanto tiempo para dedicarle a la jardinería. Afortunadamente, esta planta no requiere tantos cuidados, y además, florece todo el año. Se trata de la alegría del hogar (Impatiens Walleriana), originaria de África. Además de ser muy estética, aporta una energía muy vital a los hogares.