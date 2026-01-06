Escándalo: una famosa artista argentina “dejó al marido” y ahora sale con Ciro Martínez.

La vuelta de Los Piojos a los escenarios no solo revolucionó a los fanáticos por la música, sino que destapó una olla de internas que sacuden al ambiente del rock. En las últimas horas, estalló una versión que vincula sentimentalmente a Andrés "Ciro" Martínez con una integrante de su propia banda, en medio de un triángulo amoroso que habría terminado con una separación.

La protagonista de esta historia es Luli Bass (Luciana Valdés), la talentosa música de 35 años que quedó en el ojo de la tormenta tras reemplazar al histórico Micky Rodríguez en el bajo. Según reveló Fernanda Iglesias en el programa Puro Show (El Trece), la relación entre el líder y la instrumentista va mucho más allá de lo profesional.

El dato más polémico que aportó la periodista tiene que ver con el estado civil de la artista al momento de comenzar el vínculo. Según la información, Luli estaba casada con un baterista llamado Heber Vicente y tenía una familia constituida (es madre de dos hijos) cuando empezó a frecuentar a Ciro.

"¡Ciro está saliendo con su bajista!", confirmó Iglesias, y detalló que la relación llevaría ya un año de gestación, madurada entre ensayos y giras. Ante este nuevo amor, la bajista habría tomado la drástica decisión de "dejar al marido". Sin embargo, el ex esposo intentó bajarle el tono a la ruptura asegurando que "está todo bien".

El detalle que dio Fernanda Iglesias

Iglesias también recordó que al cantante "le cuesta blanquear" a sus parejas debido a su fama de "pirata", pero que en este caso la convivencia laboral hizo imposible ocultar la química. Luli, conocida por su estética de instrumentos y uñas verdes, tiene una larga trayectoria tocando con figuras como Juanse y Valeria Lynch, pero hoy su nombre suena fuerte por ser la mujer que conquistó al rockero y pateó el tablero de su vida personal.