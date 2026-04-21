Llega a Argentina el primer supermercado 24 horas: cómo funcionará

Para aquellos que no tienen tiempo de hacer las compras durante el día ahora tendrán la posibilidad de comprar en la madrugada. Es que una muy popular cadena de supermercados anunció la apertura de una sede que estará abierta las 24 horas.

Se trata de Carrefour, una marca de origen francés que opera en la Argentina desde hace más de dos décadas. El local en cuestión se encuentra en la provincia de San Juan y abrió sus puertas el pasado viernes 10 de abril.

La propuesta de la cadena internacional es única en el rubro, por lo menos, en nuestro país. Los directivos de Carrefour indicaron que se trata de una "prueba piloto" que tiene el objetivo de adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores que actualmente necesitan más tiempo para realizar sus actividades. El supermercado apunta a darles la posibilidad de hacer las compras en cualquier momento del día sin la presión de los horarios o del tráfico vehicular.

El nuevo esquema de horario nocturno busca que los clientes tengan la posibilidad de acceder a casi todos los productos que se venden en el supermercado. No obstante, la venta de alcohol quedará totalmente prohibida.

Supermercado abierto las 24 horas: qué se puede comprar

Desde el supermercado informaron que el local cuenta con personal de caja, de reposición y de seguridad para garantizar una buena atención al cliente.

Además, se prioriza la venta de artículos de limpieza y del hogar, productos de almacén, verdulería e incluso un sector especializado en comidas hechas como pizzas y empanadas para aquel consumidor que necesita resolver su cena de manera rápida y eficiente.

En tanto, la medida no tiene una aprobación total por parte del sector gremial. Autoridades del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Juan informaron que se encuentran monitoreando dicha inciativa para chequear si se cumplen con los derechos del trabajador o no.

Qué pasará con el terreno de Colegiales en el que funcionaba un Carrefour

Por años, los vecinos de Colegiales hicieron las compras en el mega supermercado Carrefour ubicado en Elcano y Enrique Martínez. Sin embargo, en marzo de 2023, la cadena internacional decidió cerrar su sucursal allí y, desde febrero de 2026, el terreno se encuentra en subasta.

El lote tiene una superficie total de 5.500 metros cuadrados y el precio de referencia es de US$28 millones.

Según La Nación, 15 desarrollos inmobiliarios han consultado por el icónico terreno, algunos interesados en construir un condominio residencial. En tanto, otros potenciales compradores ven en el terreno potencial para edificar un sanatorio o un hotel.