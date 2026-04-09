El CUI lanzó cursos anuales de inglés para estudiantes de primaria y secundaria con clases online y grupos reducidos.

El aprendizaje de idiomas ganó un lugar central en la formación académica de niños y adolescentes. En un contexto cada vez más globalizado, dominar una segunda lengua ya no aparece como un complemento, sino como una herramienta concreta para ampliar oportunidades educativas, culturales y laborales a futuro.

En ese marco, el Centro Universitario de Idiomas (CUI) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires decidió extender su propuesta a estudiantes de entre 6 y 17 años con un nuevo Programa de cursos anuales de inglés. La institución, reconocida como uno de los principales espacios de enseñanza de segundas lenguas para adultos en Latinoamérica, busca ahora acompañar también a las familias y a las escuelas en la formación idiomática desde edades más tempranas.

El enfoque pedagógico del CUI prioriza la participación, la comunicación y el aprendizaje en contextos reales.

Cómo son los nuevos cursos de inglés del CUI

La propuesta del CUI está alineada con el ciclo escolar y fue pensada para ofrecer una cursada ordenada tanto para las familias como para los alumnos. Las clases se dictan por Zoom dos veces por semana, con grupos reducidos organizados según edades y niveles, y con materiales de editoriales líderes adaptados a cada etapa de aprendizaje.

Además, los cursos incluyen equivalencias internacionales, nivelación online y exámenes finales sin cargo. Al finalizar, los estudiantes reciben Certificados y Diplomas UBA, uno de los diferenciales más fuertes de esta nueva oferta académica.

Una propuesta adaptada a cada edad

Uno de los puntos fuertes del programa es su enfoque pedagógico. En el caso de los niños, el aprendizaje del inglés se trabaja desde una lógica experiencial y multisensorial, con rutinas, juegos, movimiento, imágenes, historias y actividades breves que favorecen la atención y la participación. La comprensión se construye con apoyos visuales, ejemplos y situaciones concretas antes que con explicaciones abstractas.

Inglés para niños: aprender desde la experiencia

La intención es que el idioma se use desde el primer día en un entorno amable, seguro y respetuoso. El foco está puesto en que los chicos puedan entender qué están haciendo, animarse a participar y ganar confianza para comunicarse desde las primeras clases.

La propuesta está orientada a estudiantes de 6 a 17 años y contempla materiales específicos para cada edad.

Inglés para adolescentes: más reflexión y comunicación

En adolescentes, el enfoque sigue siendo comunicativo, aunque suma más reflexión y propósito. Las tareas están conectadas con sus intereses, su identidad y su mundo cotidiano, para que puedan sostener interacciones más largas y significativas. Al mismo tiempo, se trabajan estrategias para mejorar la precisión y la claridad en la producción oral y escrita, sin que la corrección funcione como un freno.

La mirada del CUI sobre la enseñanza de idiomas

Roberto Villarruel, director general del CUI, destacó la importancia de esta expansión de la propuesta académica. Según explicó, el objetivo es ofrecer cursos especialmente diseñados para chicos y adolescentes de todo el país, con una identidad pedagógica clara basada en clases activas, equilibrio entre apoyo y desafío, y un diseño cuidadoso de etapas para que cada estudiante pueda comprender, participar y progresar con seguridad.

Desde la institución remarcan además que la enseñanza de idiomas no se limita al aprendizaje gramatical. La propuesta apunta también a promover el diálogo entre culturas y realidades diversas, con un enfoque comunicativo que convierte al estudiante en protagonista de su proceso. Así, el trabajo sobre lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral se integra en una formación más amplia, vinculada con competencias clave para el presente y el futuro.

Cómo inscribirse a los cursos de inglés del CUI

Para inscribir a alumnos de 6 a 17 años, las familias pueden ingresar al sitio oficial del CUI, solicitar información por WhatsApp al 11 55797825 o escribir a cuicolegios@cui.edu.ar. Por su parte, las instituciones educativas que quieran sumar esta propuesta pueden comunicarse al (+5411) 5160-4604 o escribir a idiomascolegios.uba@cui.edu.ar.