Cuenta DNI y los descuentos para hoy miércoles 29 de octubre 2025: 40% en ferias, 10% en farmacias y perfumerías

Cuenta DNI, del Banco Provincia, es un salvavidas para el bolsillo bonaerense.

Mientras la inflación no da respiro a los bolsillos a fin de mes, Cuenta DNI es una de las estrategias de consumo más efectivas en la provincia de Buenos Aires. Con reintegros inmediatos y beneficios diarios, la billetera digital del Banco Provincia permite ahorrar hasta miles de pesos por semana en compras básicas, desde alimentos hasta productos de cuidado personal.

El programa, que se transformó en los últimos años en un termómetro del consumo popular, suma descuentos específicos cada día y apunta a sectores estratégicos: ferias locales, farmacias, supermercados y universidades.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para aprovechar este miércoles 29 de octubre

Miércoles con 10% en farmacias y perfumerías

Hoy miércoles 29, y también el jueves 30, quienes usan Cuenta DNI pueden acceder a un 10% de descuento en farmacias y perfumerías adheridas, sin tope de reintegro. El beneficio aplica a través de la billetera digital y se acredita de manera automática, por lo que el ahorro se ve reflejado en el acto.

La promoción alcanza a productos de cuidado personal, cosmética, higiene y salud, lo que representa un alivio para quienes buscan amortiguar el gasto sanitario cotidiano.

Cuenta DNI.

40% de descuento en ferias, mercados y universidades

Todos los días, ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de descuento con un tope de $6.000 semanales por persona, equivalente a compras por $15.000. La misma promoción rige en los comercios de universidades bonaerenses, donde también se aplica el mismo tope y modalidad.

Estos espacios, que crecieron durante los últimos años como alternativa a las grandes cadenas, se transformaron en un punto clave para la economía local. De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, más de 200 ferias funcionan en el territorio provincial, al ofrecer alimentos frescos y artesanales con precios hasta un 30% más bajos que en los supermercados tradicionales.

Supermercados y comercios con beneficios adicionales

Los supermercados del interior bonaerense ofrecen este miércoles un 15% de descuento con tope de $6.000 por semana, válido a partir de un ticket de $30.000. Participan cadenas como Toledo, Actual, Don Luis, Red Minicosto, Sabor Criollo, Super 3, Caseros, San Lorenzo y otras.

Además, Toledo suma un 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope y con devolución inmediata. Por su parte, Carrefour ofrece un 10% los miércoles, también sin tope y con acreditación en el acto.

En los comercios de cercanía no alimentarios, siguen las tres cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la billetera digital.