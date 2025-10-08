Cuenta DNI: cuándo es el descuento de 35% en carnicerías de esta semana de octubre 2025

Descuentos en carnicerías con Cuenta DNI.

Cuenta DNI ofrece los mejores beneficios y descuentos para los bonaerenses. Se trata de una herramienta que se convirtió en muy importante para la economía diaria, dada la posibilidades que permite de ahorrar un poco de dinero y llegar con un poco más de holgura a fin de mes. En ese sentido, los descuentos en carnicerías granjas y pescaderías es uno de los más esperados para quienes cuentan con la billetera virtual del Banco Provincia.

La recesión económica no da respiro y cada peso cuenta. En un contexto de alta inflación y bolsillos ajustados, la billetera digital más usada por las y los bonaerenses, Cuenta DNI, se consolidó como una herramienta clave para llegar a fin de mes. Y en octubre, el décimo mes del año, el calendario de descuentos trae jornadas de ahorro que, bien aprovechadas, permiten estirar el presupuesto familiar.

Cuándo es el descuento de 35% en carnicerías de Cuenta DNI

Este sábado 11 de octubre de 2025 habrá 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope de $6.000 de reintegro por persona. Esto significa que, con un gasto de $17.000, se alcanza el máximo ahorro posible. En un rubro golpeado por la inflación y con la carne como termómetro del humor social, la medida busca dar un respiro al consumo popular.

Cómo aplica el reintegro en carnicerías con Cuenta DNI

Tope de reintegro unificado: $6.000 por fecha y por persona. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia. La promoción es válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. No aplica a pagos realizados con transferencia, envío de dinero, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Otros descuentos y ofertas para aprovechar en octubre de 2025

Comercios de cercanía: 20% todos los viernes (tope $4.000 por jornada).

20% todos los viernes (tope $4.000 por jornada). Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días (tope $6.000 semanal).

40% todos los días (tope $6.000 semanal). Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos (tope $6.000 por semana).

40% de descuento diario en comercios adheridos (tope $6.000 por semana). Librerías: 10% los lunes y martes, sin tope.

10% los lunes y martes, sin tope. Farmacias y perfumerías: 10% los miércoles y jueves, sin tope.

10% los miércoles y jueves, sin tope. Cuotas sin interés: son tres todos los días con Visa o Mastercard adheridas.

Día de la Madre: 30% en gastronomía

La segunda gran promoción será durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre, en coincidencia con el Día de la Madre. Habrá un 30% de descuento en gastronomía, con tope de $8.000 por persona, lo que equivale a un consumo total de $26.700. Desde bodegones hasta restaurantes gourmet, el beneficio apunta a incentivar el consumo en una de las fechas comerciales más importantes del año, en la que suelen movilizarse tanto el comercio como la cultura gastronómica argentina.