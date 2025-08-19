Cuenta DNI: qué descuentos hay este martes 19 de agosto 2025

Los descuentos de Cuenta DNI para este martes ayudan a organizar mejor el bolsillo y alivianar gastos de la canasta básica.

Agosto sigue con novedades para quienes usan Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia que ya supera los 10 millones de usuarios en todo el país. Hoy, martes 19 de agosto de 2025, la aplicación renueva su batería de descuentos para hacerle frente a la inflación y reforzar el consumo en sectores clave como alimentos, útiles escolares y productos de librería.

Desde la entidad bancaria destacaron que el programa de beneficios de este mes amplía las promociones y sostiene la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés todos los días, un plus muy valorado por familias, estudiantes y trabajadores que eligen financiar gastos cotidianos sin recargo.

Una por una, todas las promociones de Cuenta DNI para aprovechar este martes

Supermercados, Grupo El Nene y librerías: quiénes tienen descuento hoy

Si vas a hacer compras para la heladera o llenar el changuito, el Grupo El Nene ofrece un 15% de descuento exclusivo para quienes usan Cuenta DNI. La misma rebaja aplica en supermercados adheridos, una ayuda clave para compras de alimentos básicos y productos de limpieza.

Para quienes tienen que reponer cuadernos, apuntes o material escolar, las librerías mantienen el 10% de descuento al usar la billetera digital. Es un beneficio que se suma a las ferias de útiles de mitad de año, donde muchas familias buscan ganarle a los precios.

Tres cuotas sin interés

También sigue vigente la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas a la billetera virtual, lo que convierte a Cuenta DNI en una de las herramientas de pago más utilizadas de la provincia de Buenos Aires.

Cuenta DNI.

Qué otros descuentos hay con Cuenta DNI en agosto

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).

20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos). Ferias y mercados bonaerense s: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

s: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000). Universidades : 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000). Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

Cómo usar los descuentos de Cuenta DNI

Los beneficios aplican exclusivamente para pagos realizados con la aplicación de Cuenta DNI y con dinero en cuenta. No se consideran válidas las operaciones con QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Para acceder a los reintegros, el consumo debe realizarse dentro de los días y rubros indicados, y el reintegro se verá reflejado en la cuenta a los pocos días.