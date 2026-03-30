Cuenta DNI: los descuentos que hay para el último día de marzo 2026

Cuenta DNI.

El cierre de marzo llega con oportunidades para cuidar el bolsillo en un contexto de consumo ajustado. Cuenta DNI, del Banco Provincia, mantiene este martes 31 una batería de descuentos en rubros clave como alimentos, educación y compras cotidianas.

Con beneficios que van del 10% al 40%, la propuesta busca sostener el consumo en medio de la inflación y es una de las herramientas más utilizadas en la provincia de Buenos Aires.

Supermercados, mayoristas y comercios: dónde están los principales descuentos de Cuenta DNI

Para este martes, uno de los beneficios más destacados es el 15% de ahorro en Nini Mayorista, con un tope de $20.000 por persona y por día. A esto se suma el mismo porcentaje de descuento en supermercados del interior adheridos, como 5mentarios, Red Minicosto, Supermercado San Lorenzo, Super Güemes, Autoservicio 228 y La Amistad, con un tope semanal de $6.000.

En paralelo, los comercios de cercanía y carnicerías ofrecen un 20% de ahorro, una de las promociones más buscadas por los bonaerenses para compras diarias. Este tipo de beneficios apunta directamente a aliviar el gasto en alimentos, uno de los rubros más golpeados por la suba de precios.

Cuenta DNI.

Librerías y universidades con Cuenta DNI: foco en el consumo educativo

El sector educativo también tiene protagonismo en los descuentos de Cuenta DNI. Este martes, las librerías cuentan con un 10% de ahorro sin tope, lo que representa una oportunidad para estudiantes en pleno ciclo lectivo.

Además, todos los días se mantiene el 40% de descuento en comercios dentro de universidades —como buffets y fotocopiadoras— con un tope semanal de $6.000.

Ferias y mercados: el beneficio de Cuenta DNI que lidera el ahorro

Uno de los descuentos más fuertes continúa vigente todos los días: el 40% de ahorro en ferias y mercados bonaerenses, con un tope semanal de $6.000. Este beneficio no solo impulsa el consumo local, sino que también fortalece a pequeños productores y economías regionales.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI