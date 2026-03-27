Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 28 y domingo 29 de marzo 2026

Los beneficios siguen con Cuenta DNI.

Llega fin de mes y Cuenta DNI sigue ofreciendo grandes beneficios para los usuarios bonaerenses. Incluso los sábados y domingos son excelentes días para poder utilizar la billetera virtual del Banco Provincia, ya que hay descuentos que se pueden aprovechar todos los días de la semana. Se trata de un mecanismo que representa un gran alivio para poder ahorrar algo de dinero y, en el caso de los comerciantes, reactivar el consumo.

Las promociones digitales están entre las estrategias más utilizadas por las familias para enfrentar la suba de precios en alimentos. En tiempos en donde se buscan mejores precios, la billetera virtual ofrece un alivio para la economía cotidiana del ciudadano de pie en la provincia. Para este fin de semana, se pueden aprovechar descuentos en gastronomía y ferias bonaerenses, entre otros beneficios.

Qué descuentos ofrece Cuenta DNI para este fin de semana

Sábado

Gastronomía: 25% de ahorro en locales adheridos (Restaurantes, heladerías, bares). Tope $8.000 semanal.

YPF (Tiendas Full): 25% de ahorro en consumos de cafetería y productos (No incluye combustible). Tope $8.000 semanal.

Domingo

Gastronomía: 25% de ahorro (Mismo tope de $8.000 semanal que el sábado).

YPF (Tiendas Full): 25% de ahorro (Mismo tope que el sábado).

Todos los días

Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de ahorro en puestos identificados. (Tope $6.000 semanal).

Universidades: 40% de ahorro en comercios dentro de facultades (buffets, fotocopiadoras). Tope $6.000 semanal.

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia.

Descuentos en supermercados

Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $25.000 desde el 9 de marzo.

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Todos los supermercados adheridos se pueden consultar aquí. Las cadenas que participan son: 5mentarios, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII), Super Güemes, Super Sofía.

Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.

Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.

Toledo: 20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica con devolución en el acto.

Chango Más: 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

Supermercados Josimar: 15% de descuento los miércoles con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

Cómo descargar Cuenta DNI y empezar a usar los descuentos

La billetera digital del Banco Provincia es gratuita, 100% digital y se abre solo con el DNI. El proceso se realiza desde el celular y lleva pocos minutos: