Cuenta DNI: los descuentos que hay para el miércoles 15 de abril 2026

Cuenta DNI.

En un contexto económico donde cada peso cuenta, los descuentos de Cuenta DNI es una herramienta central para el consumo cotidiano en la provincia de Buenos Aires. Este miércoles 15 de abril de 2026, la billetera digital del Banco Provincia activa una batería de beneficios en supermercados, farmacias y transporte.

Con promociones que alcanzan hasta el 100% de reintegro en algunos rubros, la iniciativa busca sostener el poder de compra en medio de la inflación y se transforma en un alivio concreto para miles de familias.

Supermercados: descuentos y reintegros de Cuenta DNI con topes clave

Las principales cadenas ofrecen beneficios escalonados según el comercio:

La Anónima: 10% de descuento con tope de $5.000 por persona. Requiere compras mínimas de $25.000. Jubilados que cobran en el banco suman 5% extra (tope adicional de $5.000).

10% de descuento con tope de $5.000 por persona. Requiere compras mínimas de $25.000. Jubilados que cobran en el banco suman 5% extra (tope adicional de $5.000). Toledo: 15% de descuento, con 5% extra para jubilados (tope de $5.000).

15% de descuento, con 5% extra para jubilados (tope de $5.000). Carrefour: 10% de descuento sin tope, aplicado directamente en caja.

10% de descuento sin tope, aplicado directamente en caja. Josimar: 15% de descuento con tope semanal de $6.000.

En todos los casos, el beneficio aplica al pagar con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta, y no es válido mediante QR de otras billeteras.

Cuenta DNI.

Transporte público con Cuenta DNI: reintegro total con tope mensual

Uno de los beneficios más destacados sigue siendo el transporte:

100% de ahorro en transporte público al pagar con NFC y tarjeta Visa Débito vinculada.

al pagar con NFC y tarjeta Visa Débito vinculada. Tope de reintegro mensual: $10.000 por persona.

$10.000 por persona. Disponible únicamente en dispositivos Android.

El reintegro se acredita entre 20 y 30 días posteriores.

Farmacias con Cuenta DNI: ahorro sin tope para cuidar el bolsillo

El rubro salud también entra en la ecuación:

10% de descuento en farmacias y perfumerías , sin tope de reintegro.

, sin tope de reintegro. Válido miércoles y jueves en comercios adheridos.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI