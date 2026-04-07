Cuenta DNI: los descuentos que hay para el martes 7 de abril 2026 El Banco Provincia refuerza los beneficios de Cuenta DNI con promociones clave para este martes. Desde mayoristas hasta librerías y comercios de cercanía, hay descuentos que pueden representar un alivio real en el bolsillo en medio de la inflación.

07 de abril, 2026 | 04.00 Cuenta DNI. En un contexto económico donde cada peso cuenta, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, mantiene una batería de beneficios que este martes 7 de abril de 2026 se vuelve especialmente atractiva. Estos descuentos no solo fomentan el uso de medios digitales, sino que también apuntalan el comercio local. A continuación, el detalle completo para aprovechar al máximo la jornada Mayoristas y librerías: los descuentos más fuertes de Cuenta DNI del martes Uno de los beneficios más destacados del día está en Nini Mayorista , con un 15% de descuento y un tope de reintegro de $20.000 por persona . Además, jubilados y pensionados que cobran a través del Banco Provincia acceden a un 5% extra , con un tope adicional de $5.000 .

, con y . Además, , con . Es importante tener en cuenta que este beneficio solo aplica para compras realizadas con dinero en cuenta mediante la billetera digital Cuenta DNI, y no incluye pagos a través de QR de otras billeteras como Mercado Pago. Cuenta DNI. Las librerías adheridas, por otro lado, ofrecen un 10% de descuento los lunes y martes sin tope de reintegro, una oportunidad clave en el inicio del ciclo lectivo o para quienes buscan materiales a menor costo. Comercios de cercanía y marcas: otro de los beneficios de Cuenta DNI Los comercios de cercanía, incluidas carnicerías, granjas y pescaderías , cuentan con un 20% de descuento de lunes a viernes , con un tope de $5.000 semanal que se alcanza con $25.000 en consumos .

, cuentan con , con . A esto se suman las marcas destacadas, con un 30% de ahorro todos los días , con un tope de $15.000 mensual por marca y por persona . Entre ellas están las firmas reconocidas como Havanna, Lucciano’s y Grido , además de otras opciones gastronómicas.

, con . Entre ellas están , además de otras opciones gastronómicas. También hay descuentos en supermercados durante toda la semana, con un beneficio adicional del 5% para jubilados y pensionados que perciben sus haberes en el banco. MÁS INFO Cuenta DNI Cómo ahorrar hasta $25.000 en carnicerías con Cuenta DNI en abril 2026 Transporte, ferias y universidades: beneficios menos conocidos de Cuenta DNI Entre las promociones menos difundidas, hay el 100% de ahorro en transporte público , utilizando pagos con tecnología NFC vinculada a tarjeta Visa Débito. El tope mensual es de $10.000 y el reintegro se acredita entre 20 y 30 días .

, utilizando pagos con tecnología NFC vinculada a tarjeta Visa Débito. . Además, las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de descuento diario con tope semanal de $6.000 , una medida que busca incentivar el consumo en economías regionales.

, una medida que busca incentivar el consumo en economías regionales. En ese sentido, los comercios dentro de universidades bonaerenses también cuentan con un 40% de descuento, con el mismo tope semanal, ampliando el alcance del programa a estudiantes y trabajadores del ámbito académico. TWITTER

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