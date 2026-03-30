Cuenta DNI: los descuentos que hay para el lunes 30 de marzo 2026

Cuenta DNI.

A pocos días de terminar el mes, Cuenta DNI vuelve a posicionarse como una herramienta clave para el consumo cotidiano. Este lunes 30 de marzo de 2026, la billetera virtual de Banco Provincia activa una serie de descuentos que abarcan desde supermercados hasta librerías, con el objetivo de aliviar el impacto en el bolsillo.

Supermercados y carnicerías: dónde está el mayor ahorro con Cuenta DNI

El beneficio más destacado del lunes está en los supermercados Supermercados Día, que ofrecen un 20% de ahorro, con un tope de $8.000 por día. Eso sí: el descuento aplica en compras que superen los $25.000, lo que lo convierte en una opción ideal para compras grandes o abastecimiento semanal.

A su vez, se mantiene el 20% de descuento en comercios de barrio, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías que operen con QR de Cuenta DNI. Este beneficio resulta clave para compras más cotidianas y distribuidas a lo largo de la semana.

Cuenta DNI.

Librerías y consumo cultural: un descuento de Cuenta DNI sin tope

Otra promoción relevante es el 10% de ahorro en librerías adheridas, sin tope de reintegro. En un contexto en el que el acceso a bienes culturales también se ve afectado por la suba de precios, este beneficio aparece como un incentivo interesante para estudiantes y lectores frecuentes.

Beneficios de Cuenta DNI todos los días: ferias y universidades

Más allá de las promociones específicas del lunes, la billetera digital mantiene beneficios activos durante toda la semana:

Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de ahorro en puestos adheridos, con tope de $6.000 semanal.

40% de ahorro en puestos adheridos, con tope de $6.000 semanal. Universidades: 40% de descuento en buffets y fotocopiadoras dentro de facultades, también con tope de $6.000 semanal.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI