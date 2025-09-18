Cuenta DNI: descuentos de hasta el 40% en mercados y 10% en farmacias para hoy jueves 18 de septiembre 2025

Quienes usan Cuenta DNI pueden aprovechar este jueves una batería de promociones que incluyen 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, 10% en farmacias y perfumerías, rebajas en garrafas y hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos. Una jornada clave para ahorrar en plena crisis económica.
En un contexto en el que cada peso cuenta, el Banco Provincia vuelve a posicionar su billetera digital como aliada del bolsillo. La herramienta ya es utilizada por más de 9 millones de bonaerenses y es un fenómeno social que va más allá del ahorro: en varios distritos, las ferias de productores duplicaron la concurrencia los días de descuento.
Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI para aprovechar los jueves
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento con tope de $6.000 semanales por persona.
- Farmacias y perfumerías adheridas: 10% sin tope de reintegro.
- Cooperativa La Amistad: 10% en todas las compras.
- Changomás: 20% de descuento en línea de caja, devolución inmediata.
- Garrafas: 40% con tope de $12.000 por mes y por persona.
- Buffets y cafés adheridos: 40% con tope de $6.000 semanales.
- Los usuarios tabmién pueden adherir sus tarjetas de crédito y acceder a tres cuotas sin interés en comercios seleccionados. Eso sí: no aplica en rubros como carnicerías, granjas o pescaderías, que tienen sus propios programas de descuentos en la aplicación.
Consejos para aprovechar al máximo las promociones de Cuenta DNI de septiembre 2025
- Planificar compras grandes para el día del descuento: especialmente en supermercados, carnicerías, granjas y pescaderías.
- Combinar con otras promos del comercio: algunos locales aceptan sumar sus propias rebajas.
- Usar las tres cuotas sin interés para productos de mayor valor y así preservar liquidez.
- Verificar comercios adheridos: no todos los supermercados ni librerías participan, por lo que conviene chequear en la web del Banco Provincia.
Cómo acceder a los beneficios de Cuenta DNI
Los beneficios se aplican exclusivamente para pagos realizados con la aplicación de Cuenta DNI y con dinero en cuenta. No se consideran válidas las operaciones con QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Para acceder a los reintegros, el consumo debe realizarse dentro de los días y rubros indicados, y el reintegro se verá reflejado en la cuenta a los pocos días.
¿Dónde consultar los comercios adheridos?
Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades participan de estas promociones de Cuenta DNI de este jueves, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.