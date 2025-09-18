Cuenta DNI: descuentos de hasta el 40% en mercados y 10% en farmacias para hoy jueves 18 de septiembre 2025

Este jueves 18 de septiembre, Cuenta DNI es una herramienta clave para estirar el sueldo.

Quienes usan Cuenta DNI pueden aprovechar este jueves una batería de promociones que incluyen 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, 10% en farmacias y perfumerías, rebajas en garrafas y hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos. Una jornada clave para ahorrar en plena crisis económica.

En un contexto en el que cada peso cuenta, el Banco Provincia vuelve a posicionar su billetera digital como aliada del bolsillo. La herramienta ya es utilizada por más de 9 millones de bonaerenses y es un fenómeno social que va más allá del ahorro: en varios distritos, las ferias de productores duplicaron la concurrencia los días de descuento.

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI para aprovechar los jueves

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento con tope de $6.000 semanales por persona.

40% de descuento con tope de $6.000 semanales por persona. Farmacias y perfumerías adheridas: 10% sin tope de reintegro.

10% sin tope de reintegro. Cooperativa La Amistad: 10% en todas las compras.

10% en todas las compras. Changomás: 20% de descuento en línea de caja, devolución inmediata.

20% de descuento en línea de caja, devolución inmediata. Garrafas: 40% con tope de $12.000 por mes y por persona.

40% con tope de $12.000 por mes y por persona. Buffets y cafés adheridos: 40% con tope de $6.000 semanales.

40% con tope de $6.000 semanales. Los usuarios tabmién pueden adherir sus tarjetas de crédito y acceder a tres cuotas sin interés en comercios seleccionados. Eso sí: no aplica en rubros como carnicerías, granjas o pescaderías, que tienen sus propios programas de descuentos en la aplicación.

Cuenta DNI.

Consejos para aprovechar al máximo las promociones de Cuenta DNI de septiembre 2025

Planificar compras grandes para el día del descuento: especialmente en supermercados, carnicerías, granjas y pescaderías.

Combinar con otras promos del comercio: algunos locales aceptan sumar sus propias rebajas.

Usar las tres cuotas sin interés para productos de mayor valor y así preservar liquidez.

Verificar comercios adheridos: no todos los supermercados ni librerías participan, por lo que conviene chequear en la web del Banco Provincia.

Cómo acceder a los beneficios de Cuenta DNI

Los beneficios se aplican exclusivamente para pagos realizados con la aplicación de Cuenta DNI y con dinero en cuenta. No se consideran válidas las operaciones con QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Para acceder a los reintegros, el consumo debe realizarse dentro de los días y rubros indicados, y el reintegro se verá reflejado en la cuenta a los pocos días.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades participan de estas promociones de Cuenta DNI de este jueves, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.