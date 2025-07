Importante textil suspendió trabajadores por 30 días.

La industria textil vive un presente muy complicado por la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei con medidas como la apertura de importaciones. Es así como una importante empresa del rubro suspendió a más de 80 trabajadores y hay miedo de despidos masivos.

La empresa Coteca de Corrientes, propiedad de TN Platex, suspendió por 30 días a este grupo de obreros que cobrarán sólo en 75 por ciento de su salario. La firma ya había implementado vacaciones adelantadas hace pocas semanas.

"Le están pegando un tiro en la cabeza a la industria. Están rompiendo todo", expresó Jorge González, secretario general de la Asociación Obrera Textil (AOT), al medio InfoGremiales y sostuvo que la situación es bastante preocupante. Hoy la planta sólo continúa en actividad el sector que produce bolsas para el litio (Big Bag), debido a la alta demanda.

En esa línea sostuvo que esto no es algo que vaya a arreglar los problemas de la empresa y el sector textil en general. "No va a aparecer la demanda mágicamente. Esto se está poniendo cada vez peor y nos estamos preparando para un escenario aún más crítico", apuntando directamente a que hoy no se ve una recuperación de mercado.

Además, ante la caída de las ventas, la apertura de importaciones y la crisis económica general que se vive en país desde el comienzo del gobierno libertario, hay temores por que la empresa comience con los despidos.

"No quiero que un día vayamos a la fábrica y la encontremos cerrada. Vamos a dialogar con la empresa buscando acuerdos que beneficien, sobre todo, al trabajador", remarcó el dirigente gremial.

Hay temor en Coteca por despidos ante las bajas ventas.

La crisis abarca a todo el sector textil

Este no es el único caso dentro del sector. La semana pasada desde el gremio de los textiles AOT alertaron sobre la situación que se vive en Tucumán afirmando que las plantas operan al mínimo con fábricas al 30 por ciento y otras directamente están paralizadas.

"La industria no aguanta más", señaló Miguel Andrada, secretario general del gremio y detalló que desde que comenzó el gobierno de Javier Milei ya se perdieron unos 350 puestos de trabajo en la Provincia en el sector textil. En esa línea lamentó que en los últimos seis meses 120 trabajadores fueron despedidos en importantes empresas.

"Todo lo que es ropa entra a la provincia. Las fábricas tienen intención de producir, pero no pueden vender lo que fabrican. El mercado está totalmente inundado", explicó. Además se estima que las ventas cayeron un 40 por ciento.