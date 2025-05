Un histórico local de ropa cierra sus puertas en plena crisis de Milei: hay liquidación con descuentos de hasta un 70%

El histórico local de ropa de Morón que cierra definitivamente sus puertas.

Uno de los históricos locales de ropa anunció que cerrará sus puertas después de 60 años de estar operativo en este rubro. El comercio, que lanzó esta desoladora noticia en sus canales oficiales, anunció que hay liquidación total hasta agotar en stock con descuentos de hasta un 70% en sus prendas y muchos de los clientes mostraron su descontento por la decisión en un contexto marcado por la crisis económica del gobierno de Javier Milei en Argentina.

La crisis económica de Javier Milei impactó en distintos rubros y como consecuencia de este contexto, muchas empresas, fábricas y comercios quebraron. Es por eso que lo que trascendió en las últimas horas causó una mezcla de tristeza y nostalgia, ya que un histórico local de ropa ubicado en Morón anunció el cierre definitivo de sus puertas.

Se trata de Teber's, ubicado en calle Belgrano 152 en Morón, cuya indumentaria para hombres y mujeres está en liquidación total por esta situación. Hace tres años falleció Jorge Uberman, su fundador, y el sostén de local se hizo cuesta arriba y el contexto económico del país tampoco ayudó, ya que reportó una fuerte caída en las ventas y otras cuestiones que según se supo, colaboraron con la debacle del negocio.

Sumado a eso, de los cuatro locales pertenecientes a Teber´s, cerraron dos que alquilaron a una cadena de comidas rápidas. Es por eso que a través de sus redes sociales, anunciaron liquidación total en su indumentaria hasta agotar stock con hasta un 70% de descuento. Una vez que eso suceda, el comercio cerrará definitivamente sus puertas. "Hace años que compro ahí. No lo puedo creer"; "Los moronenses lo vamos a extrañar"; "Que triste por los empleados de tantos años", fueron algunos de los comentarios expresados por la gente.

Cerró un histórico café de Mendoza en plena crisis de Milei

Uno de los históricos comercios gastronómicos de Mendoza cerró sus puertas después de cinco años de estar operativo. La cafetería emitió un comunicado mediante sus redes sociales oficiales sobre este tema en un contexto marcado por la crisis económica del gobierno de Javier Milei en Argentina.

La crisis económica de Javier Milei impactó en distintos rubros y como consecuencia de este contexto, muchas empresas, fábricas y comercios quebraron. Es por eso que lo que trascendió en las últimas horas causó una mezcla de tristeza y nostalgia, ya que un histórico lugar de Mendoza anunció el cierre definitivo de sus puertas.

Se trata de la cafetería Rama Negra, que anunció el cierre del lugar por motivos que todavía no fueron esclarecidos, ya que en el comunicado oficial no quedó en claro si fue por razones económicas. "Hoy queremos contarles algo importante: cerramos las puertas de nuestra casa en Palmares. No desde la tristeza, sino desde la gratitud, el aprendizaje y, sobre todo, con el corazón lleno de amor por lo vivido", indicaron en primera instancia.

"Somos personas que creen en el cambio constante, en los desafíos, en animarse a lo nuevo cuando lo de siempre ya no vibra igual", agregaron desde el café que cerró después de 5 años de estar operativo. En última instancia, dijeron que poco a poco estaban perdiendo su esencia y concluyeron: "Eso nos hizo frenar. Escuchar. Volver a mirar adentro". Cabe resaltar que según lo que comunicaron, los dueños del lugar tienen la intención de abrir otro local llamado "Organyca".