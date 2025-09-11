Un importante frigorífico despidió trabajadores por WhatsApp.

Los trabajadores de un importante frigorífico viven un momento angustiante ya que en el medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, la empresa decidió despedirlos y lo comunicó por Whatsapp.

Se trata del frigorífico Europlus (ex Euro) de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, que pese a las instancias de diálogo convocadas por el Ministerio de Trabajo de esa Provincia, no se presentó a ninguna y no les da respuesta a los afectados.

El conflicto comenzó el 6 de enero con el despido de 70 trabajadores por mensaje de WhatsApp. Tras esto los empleados y el gremio de la carne comenzaron un reclamo que hizo que la firma diera marcha atrás con su decisión.

Sin embargo la semana pasada la empresa volvió a repetir esta modalidad con seis operarios. "Los compañeros se presentaron a trabajar y no los dejaron ingresar. Posteriormente, recibieron telegramas acusándolos de abandono de trabajo para evitar el pago de las indemnizaciones correspondientes", relató el delegado sindical Walter Navarro al medio Infogremiales.

En ese sentido detalló que la compañía, que habría sido adquirida recientemente por capitales de Mar del Plata, ofreció pagar las indemnizaciones en doce cuotas y tras las quejas, decidió bajar el pago a nueve cuotas, lo cual también fue rechazado por los trabajadores y el sindicato.

"No sabemos qué quiere la empresa. Si no les dan los números, que busquen una solución o incluso que dejen la empresa a los trabajadores", subrayó el delegado gremial.

Mientras tanto el Ministerio de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria por quince días y convocó a una nueva audiencia para el próximo lunes. "No sabemos qué es lo que quiere la empresa, hasta dónde quiere tirar, no sabemos porque no podemos hablar con ellos, no sabemos realmente qué es lo que quiere", insistió Navarro.

La empresa afirma estar con una "nueva estructura"

Mientras los trabajadores pelean por su fuente de ingresos, en la página oficial la empresa afirma que "Europlus Argentina es la nueva denominación que refleja una etapa innovadora en la vida de Euro S.A" .

"Una nueva estructura de capital asegura la solidez financiera de la empresa y un renovado equipo de excelencia conformado por accionistas, managers profesionales y colaboradores dedicados aportan a la compañía un vasto expertise en la producción y distribución global de alimentos, desarrollado durante muchos años desde la Argentina hacia el mundo", agregan desde la firma.