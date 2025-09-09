Trabajadores de un importante taller llevan 3 mese sin cobrar.

En medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei con sus políticas, los trabajadores de un histórico taller de Mar del Plata viven un momento de total incertidumbre, ya que llevan tres meses sin cobrar y no saben que será de su futuro.

Se trata del taller Durán S.A, ubicado en el barrio Camino a Necochea, que está cerrado y hay doce empleados no tienen noticias de su dueño ni de los pagos que les adeudan.

Uno de los trabajadores contó que el propietario había prometido vender el taller y con el dinero que ganaría pagaría los salarios de sus empleados, pero no hubo señales en los últimos días y no saben cuál es su paradero.

"Dejó una deuda millonaria y tenemos entendido que pidió plata a un montón de gente y a nadie la pagó", detalló el empleado al medio 0223. El empresario les debe los salarios de junio, julio y agosto, además del pago de aportes.

"Eran veinte trabajadores y algunos se fueron e iniciaron demanda. Hoy quedan 12 y estamos viendo si podemos generar la continuidad", explicaron desde el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (Smata).

En esa línea, sumaron desde el gremio: "El dueño está desaparecido. Es difícil, no hay mucha interlocución. No sabemos si se van a presentar. No hay mucha precisión de lo que va a hacer el empresario".

Este miércoles está prevista una audiencia a instancias del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, pero al no conocer el paradero del dueño ni tener ningún tipo de comunicación, desconocen si se presentará.