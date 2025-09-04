Despidos y reducción laboral en una importante textil.

La industria textil vive un duro presente producto de la crisis económica que generó el presidente Javier Milei. Un ejemplo de esto es el de una importante empresa que despidió trabajadores y recortó turnos laborales.

Se trata de la fábrica tucumana Tecotex, que desvinculó 15 empleados y pasó a trabajar 3 de los 5 turnos, lo cual afecta directamente a los sueldos del resto de los operarios.

Esto se da por la fuerte caída de las ventas que se da en el sector y en todo el mercado argentino, sumado a la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei.

"No hay plata para que la gente compre", expresó el secretario General de la Asociación Obrera Textil (AOT) Miguel Andrada a Cadena 3, confirmando las medidas de la empresa.

El grupo de trabajadores se encontraban contratados y la firma decidió la no renovación. "Mucho para decidir no hay, simplemente tratar de resguardar los puestos de trabajo de los compañeros, porque cada vez somos menos", añadió Andrada.

Son cerca de 350 despidos del sector textil en lo que va del año y según las fuentes del sector no se ve una mejora en el contexto actual, sino que temen que sigan quedándose trabajadores en la calle.