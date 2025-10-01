Despidos en una fábrica de colchones en Malvinas Argentinas.

Los trabajadores de una reconocida e histórica fábrica de colchones sufrieron el despido de un grupo de compañeros en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Son 16 los empleados desvinculados de la fábrica de BedTime, una de las líderes del mercado, en Malvinas Argentinas, quienes se enteraron de la noticia el último lunes por la mañana.

Tras enterarse de esta noticia, los trabajadores comenzaron con medidas de fuerza para revertir esta situación, como un bloqueo en los portones del depósito en la localidad de Tortuguitas y la declaración de una asamblea permanente en la planta para ver qué otras acciones se llevarán adelante.

Desde el sector de los empleados aseguran que la policía amenazó con realizar acciones y que la empresa busca hace tiempo llevar adelante una reducción de su plantel en un 50 por ciento, así como una importante reducción salarial que llegaría al 60 por ciento.

También relataron que hubo un intento de negociación entre los dueños y el gremio que no llegó a buen puerto, ya que la patronal llevó estas propuestas y tras el rechazo se dieron los despidos.