Dueño de una importante metalúrgica amenaza con el cierre.

Los trabajadores de una de las fábricas metalúrgicas más importantes del país viven un tenso momento, ya que el dueño amenazó con el cierre en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

La fábrica Ternium de General Savio, la cual es parte del grupo Techint, atraviesa un duro conflicto entre los trabajadores que reclaman por el atraso salarial. El dueño que ante las medidas de fuerza impulsadas por el gremio, amenaza con el cierre de la planta.

La seccional San Nicolás de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) resolvió continuar adelante con el cese de actividades que lleva adelante en las empresas contratistas que operan en la planta General Savio de Ternium pese a que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictara la conciliación obligatoria.

Los trabajadores reclaman por un incremento salarial entre el 38 y 53 por ciento argumentando que "el problema es económico porque la mayoría de los salarios son de hambre".

El secretario general de la UOM local, Naldo Brunelli, afirmó que el dueño de Techint, Paolo Rocca, le comunicó que evalúa cerrar el alto horno si los trabajadores no deponen su reclamo salarial. "Nos quieren poner entre la espada y la pared, pero no estamos en condiciones de recular", afirmó el gremialista.

"Si no hacen ninguna propuesta, no vamos a levantar las medidas, si hace una propuesta nos sentamos a hablar", añadió y recordó que cuando el fundador (Agostino Rocca) paró uno de los hornos eso le costó siete millones de dólares por mes.