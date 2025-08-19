Una importante empresa de electrodomésticos cerró todos sus locales.

Ua importante cadena de electrodomésticos anunció el cierre de todas las sucursales del país. La drástica decisión de la firma se da en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, en la que miles de familias se quedaron sin su fuente laboral.

Se trata de la empresa Start_, que cerrará las 30 sedes que posee en 9 provincias y que dejará a más de 200 trabajadores en la calle. La compañía nació en el 2021 y pese a una rápida expansión, la situación económica puso en jaque el modelo de negocio.

La cadena de tecnología y electrodomésticos viene afrontando la caída del consumo, desabastecimiento de productos y conflictos laborales, por lo que decidió cerrar las tiendas físicas y conservar solamente la venta online.

Los trabajadores denunciaron que en los últimos meses tenían cada vez menos mercadería en los locales por lo cual se dificultaba cada vez más la venta de manera física. Antes del cierre de los locales llegó a haber más de 300 empleados.

Start_ fue fundada por Nicolás Osta y Esteban Isorna, del grupo Omni Group, en septiembre de 2021 con un primer local abrió en Cabildo y Juramento. Luego, una rápida expansión que los llevó a tener sucursales en Rosario, Bahía Blanca, Misiones, San Juan, Salta, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza y el AMBA.

En sus comienzos ofrecían productos electrónicos como televisores, consolas, notebooks, celulares, tablets y componentes de PC, pero luego ampliaron el espectro con la línea blanca y electrodomésticos de alta gama, incluyendo heladeras, lavarropas y aires acondicionados.