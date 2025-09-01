Cerró una importante fábrica de calzado por la crisis y la pusieron en venta

Cerró una fábrica y la publicaron en Mercado Libre.

Una importante planta de calzado que fabricaba para Adidas cerró sus puertas y dejó en la calle a más de 400 trabajadores como consecuencia de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. Hoy la fábrica está a la venta en Mercado Libre.

La fábrica que tenía Dass en Coronel Suárez tuvo su última jornada el 20 de enero de este año y los empleados se enteraron que se quedaban sin trabajo en medio de sus vacaciones. La importación y la caída de las ventas fueron el principal motivo de esta decisión.

Actualmente, la planta, que está hace más de medio año sin actividad, está publicada en la plataforma de compra y venta Mercado Libre con un valor de 5,5 millones de dólares.

El predio industrial cuenta con más de 40 mil metros cuadrados cubiertos dentro de un terreno total de casi 110 mil metros cuadrados. Además, cuenta con ocho naves fabriles y diversos espacios complementarios como vestuarios, comedor, oficinas, salón de usos múltiples, un local comercial y un área destinada a la medicina laboral.

El inmueble se localiza en el límite sur del casco urbano de la ciudad de Coronel Suárez. Se emplaza entre los barrios Cristo Redentor, Familia e Islas Malvinas, sobre una amplia fracción de terreno con frente a dos calles. "Esto favorece el acceso y la operatividad del establecimiento", expresaron desde la inmobiliaria Toribio Achával.

La fábrica está ubicada en una zona catalogada como Industrial I1, esto significa que puede desarrollar actividades fabriles, logísticas y talleres de clase 2 y 3. Desde la inmobiliaria destacan que por sus dimensiones y características, el inmueble representa una oportunidad para distintos sectores productivos que podrían generar nuevas inversiones en la región.

El cierre de DASS dejó a 400 trabajadores en la calle

"Nos dirigimos a UD. a fin de notificarle que, como consecuencia del cierre del establecimiento, prescindimos de sus servicios a partir del 20/01/2025. Liquidación final e indemnizaciones serán depositadas en tiempo y forma oportunos en su cuenta sueldo. Queda usted notificado", expresaba el telegrama de despido que le llegó a los trabajadores comunicándoles que ya no tenían su fuente laboral.

Dass compró la plata de Coronel Suárez a fines de 2015 a la firma Gatic que las creó en la década del setenta. El objetivo era la terminación de calzado para distintas marcas como Adidas. La multinacional tiene capitales argentinos y brasileños y cuenta con una planta en El Dorado en la provincia de Misiones y otras siete en diferentes ciudades de Brasil.