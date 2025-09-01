El gobierno de Javier Milei inicia una semana compleja luego de perder en las elecciones en Corrientes donde quedó en cuatro puesto ante el oficialismo y el peronismo local. Ahora se prepara para el cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires donde tuvo una mala recepción de la gente que expresa el clima político de cara a las elecciones legislativas 2025. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Francos admitió el papelón de La Libertad Avanza en Corrientes: "No teníamos chances"
Hace 1 hora
Francos reconoció la dura derrota en Corrientes: "No teníamos chances"
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, reconoció la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones en Corrientes y afirmó que su partido no tenían chances de ganar y detalló que no lograron llegar a un acuerdo con el oficialismo local. "Lo de Corrientes para nosotros era una elección esperada, es un partido nuevo y no teníamos chances", sostuvo en Radio Rivadavia.
"Desde nuestro punto de vista no era razonable que salga un Valdés y entrara otro Valdés. Ese fue el motivo fundamental por el que no hubo acuerdo", detalló en relación al desacuerdo con el oficialismo local.
En este sentido, insistió en que "claramente no esperaban un resultado impactante" en Corrientes. "Estaban en juego cargos provinciales y nosotros no tenemos fuerzas competitivas allí, distinto va a ser a nivel nacional", apuntó.
Hace 2 horas
Acosado por denuncias, Milei se prepara para otra semana de disgustos en el Congreso
Unión por la Patria afina una posible sesión en el Senado con un temario incómodo para el Presidente y Karina Milei. Mientras tanto, las comisiones de Diputados seguirán presionando sobre el caso Spagnuolo y $LIbra.
En medio de un lluvia de denuncias que sacude al Gobierno, el Congreso volverá a amargarle la semana a Javier Milei. El peronismo del Senado prepara una sesión para recortarle los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) al presidente y mide los tiempos para rechazar el veto a Discapacidad. Por su parte, Diputados irá a fondo en las comisiones contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en la causa Spagnuolo y las revelaciones de presuntas coimas y continuará la comisión investigadora de $Libra.
Hace 3 horas
Dura derrota para los Milei: los libertarios quedaron cuartos en Corrientes
La estrategia de Karina de ir con candidatos propios fracasó a lo grande. No sumaron ni 10% para gobernador y legisladores locales. El oficialismo provincial de Gustavo Valdés, en cambio, triunfó y garantizó la continuidad con su hermano, Juan Pablo. También se impuso para la Legislatura y en la mayoría de los municipios. El peronismo, segundo.
Corrientes terminó siendo otro golpe para Karina Milei. En medio del escándalo de coimas que la tiene como protagonista y luego de tener que salir corriendo de sus dos últimos actos en la calle, la persona de mayor confianza del Presidente fracasó en su estrategia electoral y su decisión de no negociar con el oficialismo provincial del gobernador Gustavo Valdés, que resultó ganador con más del 51%. La Libertad Avanza fue con candidatos propios y quedó cuarta, muy lejos, de acuerdo al escrutinio de los votos del 70 por ciento.
Hace 4 horas
Por la crisis de Milei, cerraron 14.000 panaderías y la venta bajó un 85%
La producción se redujo a la mitad y el consumo de pan -alimento básico y termómetro de pobreza en muchos países- cayó un 50% en el mismo período.
La recesión económica golpea con fuerza al sector panadero argentino, que atraviesa una de sus peores crisis en décadas. En los últimos 18 meses, cerraron más de 14.000 panaderías en todo el país, según alertó Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires.