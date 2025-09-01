Francos admitió el papelón de La Libertad Avanza en Corrientes: "No teníamos chances"

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, reconoció la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones en Corrientes y afirmó que su partido no tenían chances de ganar y detalló que no lograron llegar a un acuerdo con el oficialismo local. "Lo de Corrientes para nosotros era una elección esperada, es un partido nuevo y no teníamos chances", sostuvo en Radio Rivadavia.

"Desde nuestro punto de vista no era razonable que salga un Valdés y entrara otro Valdés. Ese fue el motivo fundamental por el que no hubo acuerdo", detalló en relación al desacuerdo con el oficialismo local.

En este sentido, insistió en que "claramente no esperaban un resultado impactante" en Corrientes. "Estaban en juego cargos provinciales y nosotros no tenemos fuerzas competitivas allí, distinto va a ser a nivel nacional", apuntó.