Audios de Karina: desesperado, el Gobierno contraataca a días de las elecciones y apareció el nombre de un viejo conocido

El Gobierno está desesperado y con miedo. Nadie sabe el contenido de los audios de Karina Milei. En Casa Rosada afirman que son ciertos, que es la voz de ella y especulan con que fueron grabados en Balcarce 50. O por lo menos encontraron en ese relato la forma de armar una estrategia ofensiva para contraatacar. Los Milei están acorralados y faltan seis días para las cruciales elecciones en PBA. Además, en el medio, volvió a aparecer un nombre que estaba borrado. Se trata del jefe de Gabinete expulsado por espionaje de la Casa Rosada libertaria: Nicolás Posse.

La denuncia contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico fue armada el viernes pasado, con los estrategas judiciales y de comunicación del Gobierno para lanzarla hoy mismo en la semana final de la campaña. El Gobierno está hace semanas a la defensiva, desde la causa de las muertes por fentanilo a los audios de las coimas. El tema escaló a niveles altísimos, por encima incluso en la discusión digital de la condena a Cristina Kirchner o el caso $LIBRA.

Milei encontró en este relato contra los periodistas y el titular "espionaje ilegal sobre la Rosada" una forma de volver a captar una agenda que tiene perdida. Pero en la calle se canta el hit del invierno "Alta Coimera" y en las canchas de fútbol hay banderas con la leyenda "3%".

En Casa Rosada intentan blindar de alguna manera a la persona más importante del Gobierno: Karina Milei, la kriptonita del Presidente. El Poder Ejecutivo quedó a merced de esta causa y puso a varias áreas de gestión a defender como sea a la hermana del mandatario.

En el Gobierno descartaban hace días que haya un aparato funcionando detrás para espiar a funcionarios. "Es posible que sean varias personas pero sin relación entre sí", afirmaba una persona clave del entorno del presidente a El Destape. También creen que no hubo elementos de alta tecnología. "Acá en este país no hay presupuesto para microfonear a larga distancia o intervenir celulares para que funcionen como micrófonos. Eso solo pasa en las series yankees", aseguró un libertario que parte de su expertise es el espionaje.

Hay un dato insoslayable de la realidad cotidiana de la Casa Rosada: si alguien grabó a Karina Milei allí tiene que ser una persona de entorno más íntimo, un alto funcionario, un ministro, un integrante de La Libertad Avanza o del PRO. La hermana del Presidente tiene un acceso imposible a su intimidad si no es de esa categoría.

Un viejo nombre que reaparece

En medio de este escándalo volvió a sonar el nombre de un viejo conocido: Nicolás Posse, el jefe de Gabinete que Milei echó por sospechas de espionaje a su hermana. Fue en mayo del año pasado y fue primicia de El Destape en su momento. Posse estaba a cargo de la SIDE en su momento a través de un hombre suyo: el abogado Silvestre Sívori, quien también dejó su cargo el mismo día que el ex jefe de Gabinete.

Según pudo averiguar El Destape, Posse está preocupado. Fue a visitar a importante político peronista (ex ministro de Néstor Kirchner) hoy devenido en consultor a sus oficinas. El ex jefe de Gabinete tiene miedo de ser mencionado en el caso de las coimas y quiere saber qué hacer en la Justicia y la opinión pública si llegara a aparecer su nombre.

Una fuente que pidió reserva al tanto de esos movimientos contó a El Destape: "Posse está cagado porque antes de que Karina cobre el 3% de los laboratorios, el que lo cobraba era él". En los pasillos del Gobierno miran con atención al ex gerente de la empresa de Eduardo Eurnekian que Milei detesta tras ser eyectado del Gobierno con acusaciones de espionaje ilegal.

Una persona del entorno de Karina contó a este portal sobre Posse: "Sería demasiado obvio si fue él quien la grabó. Pero es cierto que hay mucha gente que quedó enojada con él", dijo sobre la aparición del nombre del ex jefe de ministros de Milei.