En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno denunció ante la Justicia Federal "una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país" a menos de una semana para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. La maniobra busca frenar la difusión de nuevos audios que compliquen al Gobierno y que tiene a Karina Milei en el centro de la escena.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que "se grabaron conversaciones privadas" de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios de la administración libertaria, "que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo". "No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", apuntó el portavoz oficial a través de su cuenta de X.

Tras varias semanas agitadas, desde el Gobierno volvieron a denunciar una operación llevada adelante por parte de la oposición. La serie de grabaciones que tienen por protagonista a Diego Spagnuolo, el desplazado titular de la ANDIS, íntimo amigo y exabogado del presidente Javier Milei, provocaron una severa crisis política que golpea a la Casa Rosada, ya que revelan una supuesta trama de corrupción. Los audios filtrados se ubican temporalmente, en principio, entre junio y octubre de 2024. Aún se desconoce quién es el interlocutor de Spagnuolo. Pero muchas de las afirmaciones de quien visitó más de 30 veces a Milei en la Quinta de Olivos -26 por la noche- pueden ser contrastadas.

El canal Carnaval publicó dos audios que atribuyeron a la hermana del jefe de Estado. "No podemos entrar en la pelea... nosotros tenemos que estar unidos, imaginate", se le escucharía decir, enfática. La segunda grabación se vuelve a percibir una voz similar: "Acá que ni siquiera, en verdad, no tienen que estar las 24 horas. Porque yo estoy... entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la Casa Rosada...". Si bien en esos registros no se mencionan los hechos vinculados a la ANDIS ni la causa judicial en curso, desde la producción advirtieron que se trata de “la puntita” de más grabaciones que se irán conociendo en los próximos días.

