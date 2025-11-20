Un histórico mayorista cerró una sucursal y despidió a los trabajadores.

En medio de la crisis económica que vive el país, un histórico supermercado mayorista cerró sus puertas y despidió a los trabajadores. Tras conocerse esta decisión, apuntaron directamente contra las políticas del presidente Javier Milei.

Son 50 los trabajadores que quedaron en la calle por el cierre del mayorista Yaguar, de Bahía Blanca, en medio de la crisis que vive el sector de los supermercados con cierre de sucursales y despidos. Pero además de la caída del consumo, apuntan contra la falta de obra pública.

"Se pusieron en contacto desde Yaguar Buenos Aires y comunicaron que habían tomado la decisión que el lunes no iba a abrir sus puertas, que el último día de trabajo había sido el sábado", relató Alejandro Olea, secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio de Bahía Blanca (AECBB).

En esa línea, agregó: "Es una decisión que venían tomando hace rato. Les impide la venta el tema de cómo está la ruta, el ingreso. Que la ruta este como este es por responsabilidad de Nación, y se le echa la culpa al municipio. En definitiva, por culpa de la ruta, quedan 50 familias en la calle".

Esto hace referencia a que el comercio se encuentra en la intersección de dos rutas nacionales, la 33 y la 35 y hay una importante obra denominada Paso Urbano, a cargo de Vialidad Nacional, que incluía mejoras de 11 kilómetros del camino lo cual significaba una conexión muy importante para la logística de la ciudad y la región.

También estaba proyectada la construcción de puentes, luminarias, pasarelas peatonales y demás mejoras, pero se discontinuó en el 2024 con el 44 por ciento de ejecución, por decisión del gobierno nacional de Javier Milei.

"La empresa tomó la decisión de cerrar la sucursal, y no hay mayor información. Ellos culpan al estado de la ruta que ha generado esta situación. Lo de la ruta es una realidad, es imposible transitar por acá, pero comercialmente la empresa no hizo nada para competir con los otros mayoristas de manera eficiente", relató uno de los trabajadores al medio La Brújula 24.

De todas maneras, remarcó el fuerte impacto de la crisis económica que generó este gobierno y que lo sintió todo el sector: "Es una suma de todo. La baja de consumo es cierta, tenemos mañanas en las que no entra un solo cliente".