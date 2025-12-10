Diputados riojanos se reúnen con Martín Menem para exigir el envío de los fondos retenidos por Nación

Los diputados nacionales por La Rioja Hilda “Beba” Aguirre, Gabriela Pedrali y Sergio Casas serán recibidos este miércoles a las 16hs por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, en una reunión en la que reclamarán la restitución de los recursos que el Gobierno nacional adeuda a la provincia desde hace más de dos años. Se espera además la presencia del ministro del Interior de Nación, Diego Santilli.

En declaraciones radiales a Radio y Televisión Riojana, Aguirre confirmó el encuentro y habló de una “enorme expectativa” puesta en la respuesta del titular de la Cámara Baja. “Esperamos que Martín Menem acompañe el reclamo de los riojanos, del mismo pueblo que lo votó”, señaló.

La diputada advirtió que los fondos reclamados impactan de manera directa en el funcionamiento de la provincia. “Esos recursos son esenciales para salarios estatales, obras y servicios básicos. Ayer vimos marchar a empleados que piden aumento con justa razón. Pero sin esos fondos es imposible. La provincia ya no tiene cómo responder”, afirmó.

Aguirre subrayó que el reclamo no se limita a un atraso puntual, sino a un período prolongado. “No estamos reclamando un mes ni dos. Son más de dos años sin los fondos que nos corresponden por derecho. Ningún gobierno puede funcionar así”, dijo. De la reunión, indicó, deberían participar todos los legisladores nacionales por La Rioja, incluido el recién asumido Gino Visconti. También reclamó la presencia del exdiputado Ricardo Herrera “porque fue uno de los firmantes de la nota” original que dio origen al pedido de audiencia.

La diputada sostuvo que solicitaron formalmente la participación del ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de evitar “reuniones dispersas que no conducen a nada” y concentrar en un solo ámbito el debate sobre la deuda y los mecanismos posibles de restitución.

Aguirre también vinculó el reclamo financiero con la situación energética que afrontará la provincia durante el verano. “Todos los años sufrimos, pero ahora será peor. Necesitamos fortalecer el sistema para que nadie se quede sin electricidad en los meses más duros”, advirtió, en referencia a la combinación de altas temperaturas, estrés hídrico y mayor demanda de energía.

En cuanto al contexto económico, la legisladora describió un cuadro de caída de actividad y deterioro social. Mencionó pérdida de puestos de trabajo, cierre de comercios e industrias y un incremento de familias que recurren a la asistencia estatal. “Es como quedarse sin trabajo: ¿cómo pagás tus deudas si no entra lo que te corresponde?”, graficó.

Aguirre cuestionó además la política económica del Gobierno nacional y el esquema previsto para el Presupuesto 2026. Consideró que “es prácticamente el mismo de hace dos años atrás” y sostuvo que áreas sensibles, como salud, se encuentran “en un nivel inviable”. Como ejemplo, citó la situación del Hospital Garrahan, con cientos de renuncias médicas y una alta dependencia de pacientes riojanos de alta complejidad.

La diputada también recordó el antecedente de la quita del punto de coparticipación a La Rioja en 1988 y señaló que, desde entonces, la provincia recibió fondos compensatorios “con todos los gobiernos, incluso con Macri”, algo que hoy no sucede. “Esta es la primera vez que no llega absolutamente nada”, expresó.

En ese marco, habló de un “ensañamiento con La Rioja” y lo vinculó con la postura crítica del gobernador Ricardo Quintela. “Nuestro gobernador dijo desde el primer día que este presidente venía a destruir el Estado”, recordó. Aguirre insistió en que el reclamo que llevarán a Menem y a Santilli trasciende la discusión partidaria. “No peleamos por un gobierno, peleamos por el pueblo de La Rioja. Esos fondos son de la gente”, remarcó.

De cara a la audiencia de esta tarde, la diputada resumió la expectativa del bloque riojano: “Ojalá después de la reunión podamos dar buenas noticias. Hacemos esta tarea con mucha entrega y responsabilidad. Ahora la Nación debe responder”.