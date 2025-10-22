El detenido le había confesado el crimen a su madre. (Foto: redes sociales).

Un doble crimen conmociona a la provincia de Santa Fe, pero más aún tras conocerse un escabroso detalle: el presunto asesino convivió durante horas con uno de los cuerpos dentro de su casa. Por el hecho, la policía detuvo a Hernán Imhoff, de 45 años, en la ciudad de Reconquista.

Imhoff, dueño de una fábrica de aberturas de aluminio, fue acusado de asesinar a su expareja, Carol Mora, de 21, y a la pareja de esta, Martín Amílcar Blanco, de 36. Según informaron fuentes policiales, los cuerpos fueron encontrados tras un aviso de la madre del sospechoso, ya que, según la investigación, le habría confesado lo ocurrido.

Al ingresar a la vivienda ubicada en la calle Misiones al 2700, los efectivos encontraron a Blanco con varios impactos de bala. Poco después, a Mora la hallaron en un camino rural en la localidad vecina de Avellaneda, su cuerpo tenía signos de violencia extrema.

La víctima era madre de una nena de cuatro años y, según su familia, había sufrido episodios de acoso y violencia por parte del acusado, con quien mantenía una relación intermitente.

¿Cómo ocurrió el doble crimen de Reconquista?

De acuerdo a la investigación, el detenido habría organizado una fiesta en su casa y Mora asistió. Tras finalizar la reunión, el hombre la habría golpeado hasta matarla, provocándole una fractura en el cráneo.

Blanco, al notar que su pareja no le contestaba los mensajes ni respondía las llamadas, se dirigió al domicilio de Imhoff para saber qué pasó. En ese instante, el hombre lo habría asesinado de tres balazos: dos impactaron en el hombro izquierdo y uno en la espalda.

El acusado envolvió el cuerpo de su expareja en frazadas, lo subió en su auto Audi y la descartó semidesnuda a la vera de la Ruta Provincial 31. Mientras que dejó el cuerpo de Blanco en medio de la vivienda, conviviendo con él durante varias horas.

La confesión

Finalmente, Imhoff le confesó a su madre, Nilda Goi, que había cometido un doble asesinato. La mujer no dudó y lo denunció ante la Policía.

Durante el allanamiento, los agentes secuestraron tres armas de fuego y varias vainas servidas, además del vehículo con el que había trasladado el cuerpo de Mora.

¿Cómo sigue el caso?

En la escena del crimen trabajaron el fiscal Sebastián Galleano, junto a sus colegas Juan Marichal y Luciana Chiavarini, y personal de la Policía de Investigaciones.

El acusado permanece detenido y será imputado por doble homicidio agravado, mientras avanza la investigación para reconstruir cómo fue la secuencia del crimen.