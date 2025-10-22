"Vi cómo lo tiraron por la barranca": el fuerte relato de la novia del joven asesinado durante un robo en Rosario

Lucas Cicarelli, el joven de 30 años asesinado durante un robo en la costa central de Rosario.

El homicidio de Lucas Martín Cicarelli, el joven de 30 años que murió luego de caer por la barranca del río Paraná el domingo a la madrugada durante el forcejeo con dos hombres que a punta de pistola querían asaltarlo, generó una gran conmoción en la ciudad de Rosario y toda la provincia de Santa Fe. Este miércoles, Martina, la novia de la víctima, relató lo que vivió hace algunos días: “Los vi abalanzarse sobre Lucas, pensé que iba a ser una noche normal como todas, pero perdí a la persona que amaba”, dijo la chica, profundamente afectada por la situación.

En medio de la ola de inseguridad que azota a todo el territorio santafesino, la chica de 18 años la relató la secuencia completa que terminó con la trágica muerte de su pareja. “Yo estaba sentada mirando para el río y Lucas mirando para el lado de la calle, sé que él vio venir a dos personas, por cómo miraba. Veo que una persona vino con un arma, lo levantó a Lucas y le pidió que le diera todo porque nos iban a matar”, expresó.

Y siguió: “Yo me levanté y quería irme, esta persona me apuntaba con el arma y me decía que me quede quieta. Lucas me defendió, vi como empezó a forcejear con este loco, retrocedí y una persona vino corriendo y se tiró sobre él”. Martina, quien también era compañera de trabajo de Cicarelli, afirmó que "eran dos personas contra Lucas solo" y confirmó que "lo empujaron" al vacío. "Yo salí corriendo a pedir ayuda, me parece todo una locura. Muchas familias quedaron destruidas por lo que pasó y perdí a la persona que amaba”, dijo en diálogo con De 12 a 14 (El Tres).

Martina, víctima del hecho y pareja de joven asesinado en Rosario. (Foto: Alan Monzón/Rosario).

Uno de los seis hermanos de la víctima comentó que al principio “la Policía no podía bajar” a buscar al joven. “Prefectura no podía subirlo a la lancha. Fueron los bomberos los que lo subieron. Había muchos testigos. La Policía nos dijo que va mucha gente a ese lugar. Pedimos por favor si alguien vio el hecho que se comuniquen con nosotros”, añadió. “Lo tiró por un barranco por un celular, lo que podrían tener en la cartera o en la mochila. Imaginate la basura que tenés que ser para cagarte en la vida de otra persona. Lo tiraron por dos mangos que los podrían haber hecho trabajando”, lamentó en declaraciones para Radio2.

Ahora, la familia Cicarelli pide ayuda para poder costear el velorio del joven, quieren darle un último adiós. Según explicó el papá del muchacho, las autoridades se comprometieron a entregar el cadáver al cementerio en un ataúd listo para su entierro, pero la familia quiere hacer un velorio para despedirse. "No lo pude abrazar y necesito eso, darle el último adiós, viéndolo", dijo su mamá Zulma. Entre lágrimas. la mujer recordó a su hijo como un "chico sano y buen padre". Lucas tenía tres hijos: una nena de 12 años de la que se hizo cargo por completo cuando era adolescente, luego de que la madre de la niña la abandonara a sus dos meses de vida, otro de 8 años, y el más chico de 5.

El lugar donde tuvo lugar el crimen en ocasión de robo. (Foto: Alan Monzón/Rosario3).

Asesinato en Rosario: quiénes son los detenidos por el crimen de Lucas Cicarelli

En una insólita decisión, Pablo Ismael Ibáñez (30), uno de los detenidos por el crimen de Lucas, fue considerado inimputable por un médico que lo evaluó. Esto se informó el miércoles durante la audiencia imputativa en la que se creía que ambos sospechosos iban a terminar acusados por el homicidio. Ibáñez tiene antecedentes de internaciones por problemas de salud mental y fue examinado por médicos que determinaron que no comprende la criminalidad de sus actos.

La fiscal Agustina Eiris explicó en conferencia de prensa que el juez a cargo de la audiencia, Fernando Sosa, dio un plazo de entre 72 y 96 horas para realizar la nueva junta médica forense para examinar a Ibáñez, quien seguirá preso hasta que concluya esa pericia. En la audiencia se expuso que ya existían informes psiquiátricos que lo consideraban “riesgoso para terceros”. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, él era el que portaba el arma de fuego cuando asaltaron a la pareja.

Los detenidos por el crimen de Lucas Cicarelli en la costa central de Rosario.

El otro detenido, Andrés Rodrigo Frontera (38), sí fue imputado por homicidio en ocasión de robo y quedará en prisión preventiva. Los dos involucrados tenían antecedentes penales. Frontera, quien cayó minutos después del homicidio con la mochila de Martina, acumuló varias aprehensiones por robo calificado entre 2006 y 2010, y estuvo preso en la cárcel de Coronda hasta agosto de 2016, cuando no regresó de una salida transitoria.

En tanto, Ibáñez tuvo catorce aprehensiones entre el 27 de octubre del año pasado y esta última ocasión. Seis de ellas fueron por robo, dos por amenazas en vía pública, una por llevar una réplica de arma de fuego, otra por golpear en la calle a un joven para obligarlo a pagarle el boleto de colectivo, una por incumplir una prohibición de acercamiento a una zona de Rosario, y otra, de abril de este año, por amenazar a médicos y enfermeros durante una de las internaciones por problemas de salud mental.