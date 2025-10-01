Víctor Lázaro Sotacuro fue el conductor de la Volkswagen Fox blanca que los investigadores sospechan sirvió de "auto de apoyo" para la Chevrolet Tracker que transportó a las tres jóvenes víctimas del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela.

Sotacuro, quien fue capturado en Villazón, muy cerca de la frontera con Bolivia, testificó y dio detalles sobre el tercer pasajero que tuvo en su auto, el cual le pidió que lo llevara a Florencio Varela la noche en la que se cometieron los crímenes. El imputado, además, dijo que fue él quien lo amenazó.

Según Infobae, el actual detenido intentó despegarse del hecho, pero, a pesar de ello, su relato estuvo plagado de contradicciones. En primer lugar, dijo que el viaje se lo pidió un albañil apodado "El Tartamudo"; incluso se refirió a él como "mi amigo, el tartamudo". Sin embargo, después aseguró que era solo un conocido y no dio su nombre.

El tercer pasajero y la hipótesis de los investigadores

La hipótesis que siguen los investigadores es que Sotacuro llevó a ese pasajero desde el Bajo Flores y lo dejó en la casa de Florencio Varela donde fueron asesinadas Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. Luego lo esperó por algunas horas, pero decidió dejar a su sobrina devuelta y regresar por él cerca de la 1:30 de la madrugada.

Los investigadores creen que el misterioso pasajero sería ni más ni menos que Matías Agustín Ozorio, la mano derecha de Tony Janzen Valverde Victoriano, alías “Pequeño J”, quien habría cumplido la función de garantizarle al líder narco que se concretaría el secuestro de las víctimas sin que ellas se dieran cuenta.

Posterior a su captura, Sotacuro indicó que "El Tartamudo" subió al auto junto a otros dos hombres que llevaban barbijo y plástico en las zapatillas. Si bien no precisó a donde los llevó, también comentó que tenían la ropa sucia, tal como “su amigo”.

Horas antes de ser detenida, la sobrina de Sotacuro, Florencia Ibáñez, quien también estuvo a bordo de la Volkswagen Fox blanca esa misma noche, declaró que el hombre que viajaba con ella y su tío era un amigo de nombre “Diego”, pero no dio más precisiones. Fuentes del caso aseguran que esa persona sería Matías Ozorio.

Finalmente, el remisero imputado remarcó que "El Tartamudo" fue quien lo amenazó, acción que habría derivado en el escape de Sotacuro a Bolivia por miedo, País donde fue capturado tras un pedido de colaboración del MPA de Jujuy.