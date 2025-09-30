Triple femicidio: encuentran al auto de apoyo y hoy indagan a nuevos detenidos

En el marco de la investigación por el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) en el partido bonaerense de Florencio Varela, fuerzas de seguridad hallaron el vehículo que habría hecho de custodia a la Chevrolet Tracker en la que viajaban las víctimas. Asimismo, en las últimas horas, detuvieron al acusado de cavar las fosas, a quien manejaba el auto y a la sobrina de éste; ambos declaran durante el mediodía de este martes.

El auto Volkswagen Fox blanco de Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los detenidos por el triple crimen, fue hallado en la noche del lunes en la localidad bonaerense de Quilmes, según supo la agencia Noticias Argentinas. Se trata del vehículo que habría sido utilizado como de apoyo en la logística de los asesinatos y en el que se observa la presencia de Florencia Ibáñez, la última detenida del caso.

El hallazgo sucedió luego de que un informante de la causa haya dado indicaciones de la ubicación donde fue abandonado el rodado. El auto ya fue preservado en una DDI de la Policía Bonaerense y en las próximas horas se le realizarán las pericias correspondientes para tratar de hallar rastros que ayuden en la investigación.

Nuevas detenciones y jornada de indagatoria por el triple femicidio

En tanto, hasta el momento, hay siete detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27) -todos fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero-. A ellos se sumaron Víctor Sotacuro Lázaro y Ariel Giménez, éste último acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas. Mientras que Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, también fue detenida este lunes por haber estado en el mismo vehículo junto a su tío en la noche del triple femicidio.

Florencia Ibáñez, de 30 años, que ahora se encuentra con custodia policial, será indagada tras ser acusada de estar dentro del Volkswagen Fox de su tío en la que ocurrió el brutal y violento desenlace fatal. Por su parte, Sotacuro, quien se encuentra alojado en el penal de Sierra Chica, será indagado por el fiscal, tras ser capturado en un hostal de Villazón, cerca de la frontera con Bolivia, en La Quiaca.

La nota sobre "Pequeño J" que alertó a las autoridades

Paralelamente, la Justicia avanza en la búsqueda de "Pequeño J", apuntado como el autor intelectual del triple femicidio. En este marco, se halló una nota manuscrita en la comisaría que se encuentra a 25 cuadras del barrio en el que vivía el acusado. La Policía Federal lo comunicó al fiscal a cargo del caso, Carlos Arribas, quien de urgencia se trasladó a la sede policial para realizar un nuevo análisis de cámaras junto a la fuerza para determinar quien colocó el material allí.

"El día de ayer personal de la Guardia de la Comisaría Vecinal 4D, encontró una nota manuscrita que haría referencia al caso del “Triple Femicidio”. El titular de la UFI N°12, a cargo del fiscal Carlos Arribas, dispuso el secuestro del sobre y su remisión a sede judicial, la revisión de las cámaras de seguridad de la guardia y la elevación de las actuaciones", detalla el informe.