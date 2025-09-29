Así declaraba la sobrina de uno de los sospechosos por el triple femicidio que terminó detenida: “Estuvimos a cinco cuadras de la casa del crimen”

Víctor Lázaro Sotacuro ha sido identificado como el conductor de la camioneta Volkswagen Fox blanca, la cual acompañaba a la Chevrolet Tracker que trasladó a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez a la casa de Florencio Varela, en la que posteriormente se daría el brutal femicidio de las tres jóvenes.

En ese marco, Florencia, sobrina de Sotacuro, decidió romper el silencio y hablar de lo sucedido esa noche, ya que ella aparece en una de las fotos adentro de la camioneta manejada por su tío. Horas más tarde, quedó detenida por decisión del fiscal Adrián Arribas.

Las declaraciones de Florencia, la última detenida

La joven estuvo dentro del auto horas antes del brutal desenlace y dio testimonios sobre lo ocurrido.

"Estuve con un amigo en común, tomando algo y lo cruzamos a él (Víctor Sotacuro). Yo usando el auto. Me dijo si le podía dar el auto que tenía que buscar un pasajero, que era un amigo en común del barrio, y le dije: vamos", comentó la joven.

Según el testimonio de la chica, ella y su amigo se encontraban en la zona del Bajo Flores, cuando se encaminaron a acompañar a su tío. A su vez, agregó: "Fuimos hasta Florencio Varela, nos quedamos en un kiosco tomando algo, esperándolo, pero después mi tío me dijo que recién en tres horas llegaba el pasajero, así que le dije que nos lleve, porque yo tenía que trabajar".

La joven comentó que no quería estar esperando tres horas, por lo que le pidió a su tío que los lleve, "Nos dejó en el barrio a las 00:48 de la noche, más o menos" sumó la sobrina de Sotacuro.

Al ser consultada por la cercanía con la casa de los delitos, la joven confesó que estuvieron tomando algunas latas de cerveza aproximadamente a cinco cuadras del lugar donde, horas más tarde, ocurriría el brutal crimen.

"A mí lo que más me afecta es ver mi foto en las noticias y que digan mentiras de mí", aclaró la joven al hablar de su situación actual, sobre la cual también agregó "Escuché que dijeron que soy cómplice y que somos los que planearon esas cosas y no me gusta, por eso hable con el abogado porque quería salir a hablar".

Al ser interrogada por los medios de comunicación, la joven aseguró no haber estado en la casa y no haber tenido relación con el hecho, "Hay cámaras, voy a dar mi celular y tengo el auto también para dar" sentenció la mujer.

Por último la joven aseguró que su tío se "fue por susto", ya que lo "amenazaron", y además sumó, "No conocemos a nadie relacionado al narcotráfico. Mi tío es remisero y él estuvo siempre en la parte de atrás del auto, hasta que volvimos al Bajo Flores y ahí manejo él".

"No me amenazaron a mí, pero amenazaron a mi tía y por miedo no quería ir al barrio otra vez, ya me estoy exponiendo mucho al hablar frente a las cámaras, estoy a disposición de la justicia, porque sino, ponen mi foto ahí y dicen cualquier pavada", finalizó la joven.