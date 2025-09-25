Triple femicidio de Florencio Varela: así quedó la camioneta que incendiaron en un descampado

La investigación por el triple crimen en Florencio Varela sigue ahondando en detalles que evidencian lo macabro del caso. Se conoce que el contexto en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez es cada vez más violento.

Ahora, se dio a conocer cómo quedó la camioneta blanca Chevrolet Tracker que los femicidas usaron para transportar a las chicas desde la rotonda de La Tablada hasta la casa de Florencio Varela, donde las torturaron y asesinaron.

La última vez que vieron con vida a las tres jóvenes había sido el viernes a las nueve y media de la noche, cuando subieron a este vehículo. Durante la madrugada, los femicidas se encargaron de incendiar la camioneta para no dejar ningún tipo de evidencia.

Así quedó la Chevrolet Tracker tras el incendio

La camioneta apareció incendiada a pocos metros de la casa de Florencio Varela donde se hallaron los cuerpos desmembrados de las chicas. Ahora el vehículo se encuentra secuestrado en la puerta de una comisaría en San Justo.

El video del incendio

A través del registro de imágenes de cámaras de seguridad del Municipio de La Matanza y de la Ciudad de Buenos Aires se pudo comprobar que la camioneta hizo "un recorrido muy extraño", según indicaron los investigadores. El vehículo salió desde La Matanza a la zona de la Crovara y después por la Ciudad de Buenos Aires, para llegar finalmente a Florencio Varela.

Durante la madrugada de aquella misma noche, la camioneta con patente adulterada fue prendida fuego en un descampado. Las imágenes quedaron registradas en un video que difundió en las redes sociales el periodista Mauro Szeta.

El tiroteo en la casa de la hermana de Lara

Luego de una marcha para pedir justicia por los femicidios de las tres jóvenes, una vecina aseguró que balearon la casa de la hermana de Lara Gutiérrez. Según la información a la que pudo acceder El Destape, efectivamente una moto pasó por la puerta de la casa de Agostina Gutiérrez, lanzó una serie de tiros y escapó rápidamente.

La propia Agostina lo relató a través de sus redes sociales: "Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís a acusar a mí que entregué a mi hermana. Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos. Yo también perdí a mi hermana".