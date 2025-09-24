Triple crimen en Florencio Varela: el resultado de las autopsias y la hora de muerte de las víctimas

Luego de que se confirme la noticia de los asesinatos de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), se conocieron los detalles de la autopsia que se le practicó a los cuerpos. En el estudio se reveló que los crímenes fueron cometidos en cadena y que, además, el femicidio se cometió en la madrugada del sábado, cerca de las 2:00.

El análisis indicó que las tres mujeres tenían golpes graves y heridas cortantes en todo su cuerpo. Por otro lado, fuentes judiciales señalaron a El Destape que se buscarán datos genéticos y rastros de terceras personas para analizar más detalles de lo ocurrido esa noche del viernes. Por otro lado, también se analizará si hubo posibles abusos sexuales en las víctimas del femicidio. En la misma investigación se conoció que al menos una de las víctimas tiene signos de tortura.

Noticia en desarrollo...