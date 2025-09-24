Las señales de los celulares, la pista clave para dar con los detenidos del triple crimen de La Matanza

Tras la aparición de los cuerpos sin vida de Brenda del Castillo, Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las jóvenes desaparecidas que habían sido vistas por última vez el 19 de septiembre en la rotonda de La Tablada, partido de La Matanza, la investigación sigue su curso para determinar qué hubo detrás del triple femicidio.

Uno de los puntos clave en la causa es en relación con la pérdida de señal de los teléfonos celulares de las tres chicas, que se habrían apagado en simultáneo, quedando solo el de Lara emitiendo algún tipo de señal, siendo el último que se apaga.

Se trata de un dato que llama poderosamente la atención, principalmente porque los testimonios de la familia indicaron que ellas nunca apagaban sus celulares, lo que hace sospechar a los investigadores sobre la posibilidad de que los sucesos se hayan dado de forma imprevista.

Fuentes del caso señalaron a El Destape que, al apagarse los teléfonos "casi al mismo tiempo", creen que la violencia y el ataque se pudieron haber dado de forma "repentina" para ellas y que podían estar esperándolas en la vivienda para atacarlas, privarlas de la libertad y proceder con el crimen.

Las palabras del ministro de seguridad

Acompañando estas hipótesis, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, habló con los medios y dijo que las jóvenes fueron a un evento llevado a cabo por una banda trasnacional de narcotráfico sin conocer que "estaban cayendo en una trampa organizada, que perpetró una estrategia para asesinarlas". Sobre el tema, agregó: "Lo que vemos es lo que hace el narcotráfico. La droga, muchas veces, recorre 2000 kilómetros para entrar a la provincia. Es una organización que tiene su comando en la Ciudad de Buenos Aires, en uno de los barrios de emergencia de allí y tiene diversos puntos de venta en el Conurbano".

Otro de los datos que tuvo en cuenta Alonso para argumentar a favor de la sospecha de premeditación, fue el hecho de que la camioneta blanca, la cual recogió a las jóvenes, estaba "adulterada", lo cual corroboraría la existencia de una "estrategia premeditada para lograr la impunidad en este asesinato". El vehículo mencionado en cuestión apareció incinerado a 100 metros de donde fueron hallados los cuerpos de las tres chicas.

La causa, hasta el momento cuenta con cuatro detenidos, los cuales están imputados por el delito de "homicidio agravado", sin embargo, el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, aseguró que existen más personas involucradas y que trabajarán en su búsqueda.