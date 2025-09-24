El video clave para dar con los detenidos: así subieron a la camioneta las tres chicas desaparecidas de La Matanza

Una cámara de seguridad registró el momento en que Brenda Loreley del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) se subieron a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada, partido de La Matanza, el viernes 19 de septiembre por la noche. Las imágenes, difundidas por los medios, muestran a las jóvenes abordando una Chevrolet Tracker blanca, que luego habría sido hallada incendiada.

El video fue clave para reconstruir el recorrido del vehículo, que cruzó la avenida General Paz en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ese rastro, y del impacto de los celulares de las chicas en antenas cercanas, la Policía Bonaerense llegó a una vivienda en Florencio Varela, donde se encontraron tres cuerpos enterrados en el patio.

Aunque el hallazgo se dio en el marco de la búsqueda de las jóvenes, aún no se confirmó oficialmente que los cuerpos correspondan a ellas. Las pericias forenses continúan y se espera la identificación mediante ADN. “Esperamos que sea un error, no queremos pensar lo peor”, expresó Federico, primo de Brenda y Morena, en diálogo con TN.

Detenidos por la desaparición de las chicas de La Matanza

En el caso ya hay cuatro personas detenidas, entre ellas el presunto conductor de la camioneta y una pareja que fue encontrada limpiando rastros de sangre en la casa allanada. Según la investigación, el domicilio habría sido alquilado por una banda narco vinculada a la Villa 1-11-14 para realizar una fiesta, hipótesis que sigue el fiscal Gastón Dupláa.

En tanto, el caso fue caratulado como “averiguación de paradero” y continúa la investigación. La comunidad de La Matanza permanece movilizada, mientras familiares y vecinos acompañan los operativos y reclaman respuestas.