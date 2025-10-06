Prueba clave en el triple femicidio: la foto de Pequeño J y Lara, juntos

La investigación por el brutal triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela sumó en las últimas horas una prueba determinante: una imagen que muestra a Lara junto al principal sospechoso, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J. La foto es analizada por la Justicia como evidencia de un encuentro previo entre la menor y el presunto autor intelectual del crimen.

Triple crimen: La foto del Pequeño J y Lara

La imagen fue tomada en el cruce de Avenida Rivadavia y La Fuente, en el barrio porteño de Flores. el 6 de septiembre, a 13 días del crimen. La foto es analizada por la Justicia como evidencia de un encuentro previo entre la menor y el presunto autor intelectual del crimen. También se muestra a Lara con otros dos hombres, uno de ellos con el rostro parcialmente cubierto.

Según el periodista Diego Gabriele, Lara había sido citada por dos hombres en esa esquina, donde era explotada sexualmente. Esa noche, entre las 21 y las 0 horas, compartieron una cena en un local de comidas rápidas sobre Avenida Rivadavia.

El triple femicidio ocurrió el 19 de septiembre, cuando las jóvenes fueron vistas por última vez al subir a una camioneta Chevrolet Tracker blanca con patente falsa en Ciudad Evita. Cinco días después, sus cuerpos fueron hallados enterrados en una casa de Florencio Varela. Las autopsias confirmaron que fueron torturadas antes de ser asesinadas.

Cómo continúa el caso por el triple crimen

Hasta el momento, hay al menos nueve personas detenidas y tres prófugos. Entre los arrestados se encuentran Matías Ozorio, mano derecha de Pequeño J, y otros implicados en el traslado y ocultamiento de las víctimas. La Justicia investiga la participación de más de 15 personas, muchas vinculadas a bandas narco como “Los Pulpos” de Trujillo, Perú.

Pequeño J fue capturado el 30 de septiembre en Pucusana, al sur de Lima, y permanece detenido en el penal de Cañete bajo estricta vigilancia. Aunque en principio se estimaba que su extradición tardaría entre 30 y 60 días, fuentes judiciales indican que podría concretarse en apenas 15 días, debido al interés de la Justicia peruana en acelerar el proceso.

La causa, que conmociona al país, avanza con múltiples líneas de investigación: desde la reconstrucción de los últimos movimientos de las víctimas hasta el análisis de celulares, vehículos y testimonios. La foto de Lara y Pequeño J no solo confirma un vínculo previo, sino que podría ser clave para determinar el grado de planificación y responsabilidad del acusado en el crimen.