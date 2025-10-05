Triple Femicidio: investigan la pista de tres nuevos sospechosos

Hasta el momento hay nueve detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela.

El abogado de la familia de Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), Javier Baños, aseguró que se investiga a otros "tres sospechosos" por el triple femicidio en Florencio Varela. Hasta el momento hay nueve detenidos por el hecho.

"La investigación está bastante avanzada y se realizaron 30 allanamientos, uno en un garage donde estaban los cuatro vehículos donde se movilizaban. Se secuestró un Renault 19 y un Chevrolet Cruze, que se suman a la Tracker y al Fox", contó Baños.

La pista se dio gracias a las imágenes de una cámara de seguridad de la zona. Si bien en las primeras del viernes se emitió una alerta por dos personas vinculadas Tony Janzen Valverde, conocido como Pequeño J, el presunto autor intelectual del triple femicidio, el abogado de la familia de Brenda y Morena informó que son tres los sospechosos y que "están individualizados en la investigación".

Según el expediente, los primeros dos señalados habrían sido quienes torturaron y mataron a las jóvenes en una casa de Florencio Varela. También se cree que estas personas habría salido de allí embarrados y manchados de sangre, mientras cargaban unas bolsas.

Además, tras el crimen se habrían reunido en José C. Paz con Pequeño J, quien se habría llevado tres celulares antes de fugarse a Bolivia y luego pasar a Perú, donde finalmente fue detenido.

"El crimen está casi esclarecido en lo que tiene que ver con el homicidio agravado por la premeditación, por la alevosía y ensañamiento y contexto de violencia gravísima hacia la mujer. Hay una relación asimétrica de poder entre estos malvivientes y las tres chicas que fueron llevadas a la casa del horror en Florencio Varela", sostuvo el letrado en diálogo con TN.

Según el representante de las dos víctimas de 20 años, la detención de los nuevos sospechosos "completaría el círculo delictivo". Además, contó que en la Chevrolet Tracker, las chicas viajaban con dos personas y el tercero iba de "culata" en la Fox.

¿Quiénes son los detenidos por el triple femicidio de Florencia Varela y de qué se los acusa?

Por el caso, a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza, hay nueve personas detenidas, de las cuales solamente declararon Florencia Ibáñez y su tío Lázaro Víctor Sotacuro. El resto mantuvo silencio durante las indagatorias.

Los restantes detenidos son:

Miguel Villanueva Silva y Celeste Magalí González: quienes alquilaban la casa.

quienes alquilaban la casa. Daniel Ibarra y Andrés Parra: quienes limpiaban la casa cuando fueron sorprendidos por la policía antes del hallazgo de los cuerpos.

quienes limpiaban la casa cuando fueron sorprendidos por la policía antes del hallazgo de los cuerpos. Ariel Jiménez : realizó el pozo donde se enterraron los cuerpos de las víctimas.

: realizó el pozo donde se enterraron los cuerpos de las víctimas. Pequeño J: presunto autor intelectual del triple femicidio.

presunto autor intelectual del triple femicidio. Matías Ozorio: socio de Pequeño J.

De los nueve detenidos, ocho fueron imputados por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”. Mientras que a Jiménez se lo acusa por encubrir el hecho.