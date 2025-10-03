El triple femicidio en Florencio Varela acaba de presentar novedades en su causa. La Policía Federal emitió un pedido de captura para dos ciudadanos peruanos que también estarían involucrados en el asesinato de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20).

Desde las primeras horas del viernes, los efectivos policiales se encuentran buscando un vehículo Renault 19 en un garaje de la zona de Parque Chacabuco. Según los investigadores, estos hombres estarían vinculados a Pequeño "J" y, en este momento, se hallarían fuera del país. La pista se dio gracias a las imágenes de una cámara de seguridad de la zona.

Quiénes son los detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela

Por ahora, la fiscalía de la Matanza ordenó la detención de nueve personas: Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", quien sería el autor intelectual del crimen; Matías Ozorio, supuesta mano derecha del narcotraficante de 20 años; Victor Sotacuro y Florencia Ibáñez, quienes se encontraban en un Volkswagen Fox que habría obrado de coche soporte de la Chevrolet Tracker que llevaba a las tres víctimas; Magalí González Guerrero y Miguel Villanueva Silva, dueños de la vivienda en donde encontraron los restos de las chicas; Andrés Parra e Iara Ibarra, a quienes la policía halló limpiando los rastros de sangre en la vivienda en la que ocurrió el crimen; y Ariel Giménez, acusado de cavar los pozos en los que se hallaron los cuerpos de las víctimas.

Los últimos cuatro sospechosos están detenidos en la cárcel de Melchor Romero, ubicada en el municipio bonaerense de La Plata.

El perfil de "Pequeño J": quién es el supuesto líder narco que habría ordenado matar a las víctimas

Pequeño J" fue arrestado en la ciudad de Pucusana, en Perú, escondido en un camión de pescado, listo para fugarse a Lima. Sin embargo, las fuerzas policiales lo encontraron antes. En ese país se encuentran realizando un perfil psicológico y psiquiátrico para determinar si tiene las características de un líder narco de tanta peligrosidad.

El informe sostuvo que Tony Janzen tiene rasgos antisociales y psicopáticos capaces de liderar una banda como esta. También posee características narcisistas, agresividad y manipulación.