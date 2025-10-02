Triple femicidio en Florencio Varela: renunció el abogado el abogado de Lara Gutiérrez

El abogado Gonzalo Fuenzalida renunció a la defensa de la familia de Lara Gutiérrez este jueves. En las últimas horas, el letrado había negado rotundamente que la joven de 15 años tuviera algún tipo de vínculo con bardas narcos.

Hasta el momento, por el triple femicidio de Florencio Varela hay nueve detenidos, uno de ellos es Tony Janzen Valverde Victoriano alias "Pequeño J", un narcotraficante peruano de 20 años, quien sería el autor intelectual del crimen.

La familia de Lara Gutiérrez perdió a su abogado

Fuenzalida venía representando a la familia de Lara Gutiérrez desde el hallazgo del cuerpo de la joven, de Brenda del Castillo y de Moreno Verdi en un domicilio de Florencio Varela. Sin embargo, el letrado dejó su cargo luego de que se dieran a conocer ciertas tensiones con los allegados a Gutiérrez.

Si bien Fuenzalida negó que la menor tuviera nexos con narcos, al cabo de unas horas, dejó de representar legalmente a la víctima. Los familiares comunicaron que están por designar a una nueva abogada. De acuerdo al periodista Leo García, los padres de la chica "cambiarían de estrategia" y ahora asumirán como querellantes.

Cómo avanza la causa por el triple femicidio en Florencio Varela

La causa por el triple femicidio en Florencio Varela está a cargo del fiscal Adrián Arribas y está caratulado como "Homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género". Además, se agregaron las figuras de "encubrimiento agravado" para dos de los sospechosos.

Actualmente los detenidos por el asesinato de Brenda, Morena y Lara son 9: "Pequeño J"; Matías Ozorio, quien sería la mano derecha del líder narco de 20 años; Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez; Magalí González Guerrero y Miguel Villanueva Silva, dueños de la vivienda en donde encontraron los restos de las chicas; Andrés Parra e Iara Ibarra, a quienes la policía halló limpiando los rastros de sangre en la vivienda en la que ocurrió el crimen; y Ariel Giménez, acusado de cavar los pozos en los que se hallaron los cuerpos de las víctimas.