Nuevo video del triple crimen: así prendieron fuego la camioneta que trasladó a las víctimas

Se dio a conocer un impactante video sobre el triple crimen de Florencio Varela. Se trata de una filmación en la que se puede ver cómo se prende fuego la camioneta blanca Chevrolet Tracker que llevó a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, desde la rotonda de La Tablada hasta un domicilio en Florencio Varela, lugar en el que fueron asesinadas y se produjo el hallazgo de sus cuerpos con señales de desmembramiento.

El viernes 19 de septiembre las tres jóvenes de entre 20 y 15 años se encontraron en La Tablada a las 21.29h y, a partir de ese momento, dejaron de tener contacto con sus familiares.

De acuerdo al registro de las cámaras de seguridad, se subieron a ese automóvil que, para los investigadores, realizó un recorrido "muy extraño". Salió de La Matanza, pasó por la zona de la Crovara y luego por la Ciudad de Buenos Aires, hasta que finalmente llegó a la casa de Florencio Varela.

Horas más tarde, la camioneta con patente adulterada fue prendida fuego en un descampado, tal como se puede ver en el video difundido por el periodista Mauro Szeta.

Crimen en Florencio Varela: quiénes son los detenidos

El fiscal a cargo de la causa, Gastón Dupláa, ordenó la detención del conductor de la camioneta y de los dueños de la casa de Florencio Varela, en la que se hallaron los restos de las tres jóvenes.

Según pudo saber El Destape, la situación procesal actual de los sospechosos es de "aprehensión" y lo será por 48h. Además, el fiscal les tomará declaración el día jueves en la Fiscalía N°2.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, aseguró que se pedirá para los asesinos la pena máxima por "homicidio agravado".

Tiroteo en la casa de la hermana de Lara Gutiérrez

Este miércoles luego de una marcha para pedir justicia por las jóvenes, una vecina aseguró que balearon la casa de la hermana de Lara Gutiérrez. El Destape pudo averiguar que efectivamente una moto pasó por la puerta de la casa de Agostina Gutiérrez y lanzó una serie de tiros. Si bien acudieron a la policía para hacer la denuncia, el vehículo huyó rápidamente.

Minutos más tarde, Agostina realizó un descargo en redes sociales y negó ser la "entregadora" de su hermana, es decir, quien permitiera que la chica de 15 años acudiera engañada a esa vivienda. "Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís a acusar a mí que entregué a mi hermana. Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos. Yo también perdí a mi hermana", señaló la mujer en la publicación.