La Justicia sigue destapando la trama alrededor del triple femicidio de Florencio Varela y a medida que avanza la causa se abren nuevas líneas de investigación. Los cuerpos de Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años, fueron hallados hace sólo 10 dias.

En las últimas horas el abogado de la familia de Lara habló ante los medios y dijo que “seguro hay más involucrados” en el triple femicidio de Florencio Varela.

Gonzalo Fuenzalida, el abogado que representa a la víctima de 15 años, expresó ante los móviles de distintos medios de comunicación que "hubo graves falencias en la búsqueda inicial de las chicas" y que la brutalidad del ataque no coincide con los perfiles de los detenidos.

Más involucrados en el triple femicidio

Son muchas las hipótesis que se desplegaron sobre lo que ocurrió en la casa de Florencio Varela. En un principio, maliciosamente se deslizó la idea de que las chicas eran viudas negras y que sus asesinatos estaban relacionados con un "episodio que salió mal" en ese contexto.

El abogado Fuenzalida rechazó categóricamente esta versión e insistió en que la metodología de los crímenes llevan la firma de un grupo narco. "Fue el mismo modus operandi que los carteles de México y Colombia. Actúan con mucho salvajismo", expresó.

El letrado también calificó de "inexpertos" a los miembros de la banda criminal por la falta de prolijidad en el hecho. Por tal motivo, aseguró que es probable que haya más involucrados en la causa, porque el perfil de los detenidos no coincide con la brutalidad de los femicidios.

Cómo sigue la causa

El abogado de la familia de Lara también habló de las graves falencias que hubo en la búsqueda inicial de las jóvenes, cuando recién se notó su desaparición. Contó que el abuelo de una de las víctimas fue a la Comisaría y allí se le indicó que debía "volver en 48 horas porque por al momento no podían hacer nada".

"No sé si fue inoperancia o si tal vez quisieron actuar indirectamente para ayudar en la desaparición", explicó el abogado Fuenzalida y agregó que todo quello aún es materia de investigación.

Además, el letrado también expresó satifacción por el cambio de fiscal en la causa. Ahora está a cargo de Carlos Adrián Arribas, un fiscal de Homicidios del partido de La Matanza, quien ya propició nuevas detenciones.