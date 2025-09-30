Mientras crecen las dudas por la participación de Tony Janzen Valverde Victoriano en el triple crimen de Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes brutalmente asesinadas y halladas en un domicilio de Florencio Varela, El Destape pudo confirmar que enviaron una carta a la Comisaría 4D de la Policía de la Ciudad, la más cercana a Villa Zavaleta -de donde sería proveniente la banda narco liderada por el propio "Pequeño J"- y brindaron aún más detalles sobre el escabroso triple femicidio ocurrido hace más de una semana.

"Emanuel Nicolás se llama el narcotráfico amigo de 'Pequeño J' y ahora vive Magaldi e Iriarte. Mataron a las tres chicas. Antes, vivía en Villa Zavaleta", se lee en el mensaje que posee algunos datos tapados para cuidar la investigación en curso.

La carta fue hallada por personal de la Guardia de la Comisaría Vecinal 4D durante la jornada del lunes, aunque informada este martes a los medios. Dicha nota manuscrita hace referencia clara al triple femicidio de las tres jóvenes y a partir de ella, el fiscal Carlos Arribas dispuso el secuestro del sobre y su remisión a sede judicial junto a la revisión de cámaras de seguridad de la guardia.

Asimismo, según confirmaron fuentes judiciales, también encontraron en Quilmes al Volkswagen Fox que fue utilizado como auto de apoyo en la noche de los crímenes. La camioneta Chevrolet Tracker, por su parte, fue hallada hace una semana, incinerada a pocas cuadras del domicilio donde ocurrió el hecho.

El vehículo, de color blanco, ya está en la DDI de la Policía Bonaerense y en la brevedad se le realizarán las pericias pertinentes.

Por otro lado, el fiscal Arribas autorizó nuevos allanamientos que realizaron el fin de semana la División Búsqueda de Prófugos de la PFA y el área de Casos Especiales de la Bonaerense en las villas 1-11-14, la Zavaleta de Barracas y la zona de Merlo.