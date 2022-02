La madre de Lucas González intentó quitarse la vida por tercera vez

La noticia la confirmó el abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la familia. La psiquiatra que la atiende decidió trasladarla a una institución especializada.

La madre de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo policial en el barrio porteño de Barracas en noviembre del año pasado, intentó suicidarse durante el domingo. Ya, el lunes, se encontraba internada a la espera de ser trasladada a un centro psiquiátrico especializado.

La noticia la confirmó el abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la familia. El esposo de Cintia y padre de Lucas, Héctor "Peca" González, confirmó que fue su hija adolescente quien la encontró con sus muñecas lastimadas, "llorando deconsoladamente".

El abogado Dalbón explicó a través de la red social Twitter anoche que "la madre de Lucas González se cortó las venas con un cúter. Peca (Héctor), su marido, alcanzó a llevarla al Hospital Mi Pueblo Materno Infantil de Florencio Varela. Mañana a primer hora la trasladaban. Desde ya solicitó ayuda para la familia". En ese marco, el abogado reveló: "Es el tercer intento de suicidio. La psiquiatra de Cintia dijo basta. Mañana (por hoy) veremos cómo sigue y en qué institución. Les pido a los políticos que ayuden a buscar un lugar para Cintia ya que se encuentra en un hospital que la sacó de la urgencia pero no es psiquiátrico. Gracias".

Por otro lado, Dalbón contó que el juez de la causa que investiga el asesinato de Lucas, Martín Del Viso, se comunicó con él para ofrecerle colaboración y ponerse a disposición. "Hasta el juez de la causa me llamó por teléfono. Con quien no comparto resoluciones, las apelo, le hice juicio político. Esto va por otro lado. Va por el corazón, por el bien común. Me tengo que sacar el sombrero con él y decirle muchas gracias", expresó el letrado que había pedido la destitución del magistrado.

Po otro lado, el padre de Lucas y esposo de Cintia, contó cómo fue el momento en el que anoche encontraron lastimada a su mujer. "La encontró mi hija de 14 años. Yo estaba mirando una película, tranquilo y en un momento me habré dormido y después me levanto, y la encontró mi hija ya lastimada, llorando desconsoladamente", recordó.

González dijo que su mujer "estaba consciente", pero "débil" porque él ya le había dado la medicación por los dos intentos de suicidio que tuvo previamente.

El crimen de Lucas González sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre último, cuando la víctima y tres amigos de su misma edad salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad sin patente ni señales de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos. Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien horas más tarde murió.

Por el homicidio están procesados con prisión preventiva los policías Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabián López; mientras que por el encubrimiento hay un total de 11 efectivos presos y otros dos imputados pero excarcelados.

Si usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, llamar al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) o bien al (011) 5275-1135 (desde todo el país).