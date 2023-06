Caso Lucas González: la querella pidió perpetua para los tres policías

El abogado de la familia del joven asesinado solicitó la pena máxima para los policías acusados del crimen del adolescente de 17 años asesinado en Barracas.

El abogado de la familia de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo en el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021, solicitó las penas para los tres policías de la Ciudad imputados por el homicidio del futbolista de Barracas Central y para los 11 acusados del encubrimiento del hecho. Gregorio Dalbon, representante de la familia de Lucas, expuso en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, ubicada en Paraguay 1536 del barrio porteño de Recoleta y pidió que se condene a la pena de prisión perpetua a los tres principales acusados.

Gregorio Dalbon, letrado querellante, solicitó la máxima pena para los policías Gabriel Alejandro Issasi (42), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (38), por el "homicidio cuádruplemente agravado por haberse cometido con alevosía, placer y odio racial con el concurso premeditado de dos o más personas, abusando de su función o cargo por ser miembro de una fuerza policial", de Lucas y la tentativa de homicidio agravado de Julián Salas (19), Joaquín Zuñiga (18) y Niven Huanca (19). Ahora, los jueces Hugo Navarro, Ana Dieta de Herrero y Marcelo Bartumeu dispondrán de un cuarto intermedio hasta el jueves 22, cuando será el turno del alegato del fiscal Guillermo Pérez de la Fuente.

En la jornada anterior, el jueves pasado, Dalbon aseguró en el inicio de su exposición que los policías acusados del crimen "eran tres mafiosos que fueron a matar", que "eligieron a su presa", actuaron "con desprecio racial", que "lo fusilaron" y lo mataron "mirándolo a los ojos". "Quiero decirles que estamos frente a la mafia. Este es un juicio de mafia policial, que por primera vez en la historia de mi carrera me encontré con imputados que son mafiosos, mafiosos que matan, mafiosos que colocan armas", dijo en su alegato que duró aproximadamente una hora hasta que debió ser interrumpido.

Dalbon indicó que "esa mafia no se constituye con estos tres, sino que se constituye desde las más altas esferas de la Ciudad, que hizo que haya 150 policías en un hecho que duró apenas cinco minutos".

El letrado afirmó que este no fue un caso de "gatillo fácil", porque "no había delincuentes", sino que "acá hubo un fusilamiento porque fusilaron a Lucas a dos metros y medio… mirándole a los ojos, como un perro, no les importó nada".

Por su parte, uno de los adolescentes que viajaba junto a Lucas González habló esta mañana con Télam y dijo querer "saber por qué” los policías de la Ciudad dispararon contra el auto donde iban junto a otros dos chicos". “Quiero saber por qué lo hicieron. Lo que pasó me hizo acordar a otros robos que sufrí que fueron similares. Quiero saber por qué dispararon”, expresó Niven Huanca. El joven afirmó que tras el hecho tuvo “mucho miedo” por lo que se fue a vivir a Jujuy, de donde es oriundo.

Joaquín Zuñiga, otro de los amigos de Lucas, pidió "justicia" por el adolescente y contó que aún se encuentra en tratamiento psicológico tras el hecho. "Solo lo que deseo es justicia por mi amigo Lucas", dijo Zuñiga a Télam y admitió que tras declarar en la segunda jornada del debate oral, hizo que se sintiera "más liviano". "Me saqué un peso de encima después de declarar. Necesitaba decir cosas, hablar", sostuvo y contó: "Sigo con tratamiento porque a veces me descompongo. No podía entrenar los primeros tiempos ni viajar solo en auto".

Familiares y amigos de Lucas González.

Crimen de Lucas: la acusación contra los policías

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran. En Iriarte y Vélez Sarsfield, los jóvenes fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse. Como no tenían identificación policial, ellos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que "plantaron" un arma en el auto de las víctimas.

Lucas González tenía 17 años cuando fue asesinado.

Por el homicidio de Lucas y la tentativa de homicidio de sus amigos, son juzgados tres integrantes de la Brigada 6, Gabriel Alejandro Issasi (41), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (37). A los tres se les adjudica la coautoría del delito de "homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial". Además, enfrentan cargos por las "tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley", en el caso de los amigos de Lucas.



En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, son juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos los otros chicos.